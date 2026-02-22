Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

गुजरात तट पर विदेशी नाव पकड़ी गई, 5 करोड़ की सिगरेट जब्त, 4 ईरानी नागरिक हिरासत में

Feb 22, 2026 02:29 pm ISTRatan Gupta पीटीआई, अहमदाबाद
share Share
Follow Us on

गुजरात तट के पास अरब सागर में भारतीय तटरक्षक बल ने करीब 5 करोड़ रुपये कीमत की विदेशी ब्रांड वाली सिगरेट जब्त की है। नाव पर सवार 4 ईरानी नागरिकों को भी हिरासत में लिया गया है।

गुजरात तट पर विदेशी नाव पकड़ी गई, 5 करोड़ की सिगरेट जब्त, 4 ईरानी नागरिक हिरासत में

गुजरात तट के पास अरब सागर में भारतीय तटरक्षक बल ने एक संदिग्ध विदेशी नाव को रोककर बड़ी कार्रवाई की है। इस ऑपरेशन में करीब 5 करोड़ रुपये कीमत की विदेशी ब्रांड वाली सिगरेट जब्त की गई है। नाव पर सवार 4 ईरानी नागरिकों को भी हिरासत में लिया गया है।

ईरानी नागरिकों को कहां हिरासत में लिया

इंडियन कोस्ट गार्ड ने रविवार को बताया कि यह कार्रवाई शनिवार को द्वारका तट से लगभग 115 नॉटिकल मील पश्चिम, भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के भीतर की गई। पकड़ी गई नाव की पहचान ‘अल मुख्तार’ के रूप में हुई है, जिस पर चार ईरानी चालक दल के सदस्य सवार थे।

ये भी पढ़ें:गुजरात में बॉयफ्रेंड ने गर्भवती प्रेमिका का किया मर्डर, ऐसे ठिकाने लगाई लाश
ये भी पढ़ें:गुजरात विधानसभा में पानी की बोतल पर बवाल, कांग्रेस MLA को स्पीकर ने लगाई फटकार

सिगरेट की कीमत 2.5-5 करोड़ है

तटरक्षक बल के अनुसार तलाशी अभियान के दौरान नाव के होल्ड में छिपाकर रखे गए 200 कार्टन बरामद किए गए। इनमें करीब एक लाख पैकेट विदेशी ब्रांड सिगरेट भरे हुए थे। जब्त माल की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 2.5 करोड़ से 5 करोड़ रुपये के बीच आंकी गई है।

कहां ले जा रहे थे सिगरेट, जांच जारी

कार्रवाई के बाद नाव को आगे की जांच और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पूछताछ के लिए गुजरात के पोरबंदर बंदरगाह ले जाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि यह पता लगाया जा रहा है कि सिगरेट की खेप कहां से लाई गई थी और इसे किस स्थान पर पहुंचाने की योजना थी।

तटरक्षक बल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर नाव को रोका गया और गहन तलाशी के बाद अवैध सामान बरामद किया गया।

ये भी पढ़ें:जोधपुर में शादी के दिन 2 दुल्हनों ने की आत्महत्या, सगी बहनों की आज आनी थी बारात
ये भी पढ़ें:MP में हैवान पिता ने 13 वर्षीय बेटी का किया रेप, नाबालिग ने सुनाई आपबीती, बोली..

पहले भी पकड़ा जा चुका है संदिग्ध मादक पदार्थ

आपको बताते चलें कि हाल ही में 16 फरवरी को भी तटरक्षक बल और गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (ATS) ने संयुक्त अभियान में गुजरात तट के पास 2 ईरानी नागरिकों को 200 किलोग्राम से अधिक संदिग्ध मादक पदार्थ के साथ पकड़ा था।

लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से समुद्री सीमा में अवैध तस्करी पर कड़ी नजर रखे जाने के संकेत मिलते हैं। सुरक्षा एजेंसियां अब इस मामले में अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क की संभावित कड़ियों की जांच कर रही हैं।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Gujarat

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।