गुजरात तट पर विदेशी नाव पकड़ी गई, 5 करोड़ की सिगरेट जब्त, 4 ईरानी नागरिक हिरासत में
गुजरात तट के पास अरब सागर में भारतीय तटरक्षक बल ने करीब 5 करोड़ रुपये कीमत की विदेशी ब्रांड वाली सिगरेट जब्त की है। नाव पर सवार 4 ईरानी नागरिकों को भी हिरासत में लिया गया है।
गुजरात तट के पास अरब सागर में भारतीय तटरक्षक बल ने एक संदिग्ध विदेशी नाव को रोककर बड़ी कार्रवाई की है। इस ऑपरेशन में करीब 5 करोड़ रुपये कीमत की विदेशी ब्रांड वाली सिगरेट जब्त की गई है। नाव पर सवार 4 ईरानी नागरिकों को भी हिरासत में लिया गया है।
ईरानी नागरिकों को कहां हिरासत में लिया
इंडियन कोस्ट गार्ड ने रविवार को बताया कि यह कार्रवाई शनिवार को द्वारका तट से लगभग 115 नॉटिकल मील पश्चिम, भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के भीतर की गई। पकड़ी गई नाव की पहचान ‘अल मुख्तार’ के रूप में हुई है, जिस पर चार ईरानी चालक दल के सदस्य सवार थे।
सिगरेट की कीमत 2.5-5 करोड़ है
तटरक्षक बल के अनुसार तलाशी अभियान के दौरान नाव के होल्ड में छिपाकर रखे गए 200 कार्टन बरामद किए गए। इनमें करीब एक लाख पैकेट विदेशी ब्रांड सिगरेट भरे हुए थे। जब्त माल की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 2.5 करोड़ से 5 करोड़ रुपये के बीच आंकी गई है।
कहां ले जा रहे थे सिगरेट, जांच जारी
कार्रवाई के बाद नाव को आगे की जांच और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पूछताछ के लिए गुजरात के पोरबंदर बंदरगाह ले जाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि यह पता लगाया जा रहा है कि सिगरेट की खेप कहां से लाई गई थी और इसे किस स्थान पर पहुंचाने की योजना थी।
तटरक्षक बल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर नाव को रोका गया और गहन तलाशी के बाद अवैध सामान बरामद किया गया।
पहले भी पकड़ा जा चुका है संदिग्ध मादक पदार्थ
आपको बताते चलें कि हाल ही में 16 फरवरी को भी तटरक्षक बल और गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (ATS) ने संयुक्त अभियान में गुजरात तट के पास 2 ईरानी नागरिकों को 200 किलोग्राम से अधिक संदिग्ध मादक पदार्थ के साथ पकड़ा था।
लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से समुद्री सीमा में अवैध तस्करी पर कड़ी नजर रखे जाने के संकेत मिलते हैं। सुरक्षा एजेंसियां अब इस मामले में अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क की संभावित कड़ियों की जांच कर रही हैं।
