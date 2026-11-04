दिल्ली रैली में नहीं जाने की सजा; गुजरात युवा कांग्रेस के 49 पदाधिकारी सस्पेंड
भारतीय युवा कांग्रेस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में 'इंडिया' गठबंधन की रैली में अनुपस्थित रहने पर गुजरात के 49 पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इस रिपोर्ट में विस्तृत जानकारी…
दिल्ली की रैली में शामिल नहीं होने के कारण गुजरात में भारतीय युवा कांग्रेस के 49 पदाधिकारियों पर गाज गिरी है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि भारतीय युवा कांग्रेस ने पहली नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित 'इंडिया' गठबंधन की रैली में शामिल नहीं होने को लेकर गुजरात में अपने 49 पदाधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड किए गए पदाधिकारियों में 18 महासचिव, 7 प्रदेश सचिव और विभिन्न जिला एवं शहर इकाइयों के 24 अध्यक्ष शामिल हैं।
इन जिलों के पदाधिकारियों पर ऐक्शन
कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि दिल्ली की रैली में शामिल नहीं होने को लेकर सस्पेंड किए जाने वाले पदाधिकारियों में अहमदाबाद, अमरेली, आणंद, अरावली, गांधीनगर, जूनागढ़, मेहसाणा, पाटन और पंचमहल के जिला अध्यक्ष समेत अन्य शामिल हैं। इतना ही नहीं राजकोट और वडोदरा के शहर और जिला अध्यक्षों के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की गई है।
इस तरह का था लेटर का मजमून
गुजरात प्रदेश युवा कांग्रेस की ओर से 3 नवंबर को जारी एक पत्र में कहा गया है। दिल्ली की रैली में आपकी अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए, भारतीय युवा कांग्रेस के नेतृत्व ने इन पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया है। यह फैसला अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। सस्पेंशन के आदेश पर गुजरात प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीणसिंह वनोल और भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मनप्रीत सिंह मनी के दस्तखत हैं।
दिल्ली की रैली में शामिल होने का दिया था निर्देश
कांग्रेस की गुजरात इकाई के एक नेता बताया कि भारतीय युवा कांग्रेस ने अपने सभी राष्ट्रीय, राज्य और जिला-स्तरीय पदाधिकारियों को एक नवंबर को रामलीला मैदान की रैली और मार्च में शामिल होने का निर्देश दिया था। सूत्र ने दावा किया कि कार्यक्रम में उपस्थिति की डिजिटल निगरानी के लिए तैयार किए गए एक ऐप से पता चला कि गुजरात के 49 पदाधिकारी स्पष्ट निर्देशों के बावजूद रैली में शामिल नहीं हुए।
राहुल गांधी ने पीएम मोदी को दी खुली बहस की चुनौती
इस बीच कांग्रेस ने राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक बार फिर खुली बहस की चुनौती दी। राहुल गांधी ने कहा कि यदि नरेन्द्र मोदी उनके साथ बहस करते हैं तो वह 5 मिनट में साबित कर देंगे कि प्रधानमंत्री ‘देशद्रोही’ हैं। वह यह भी साबित कर देंगे कि नरेन्द्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर काम करते हैं। प्रधानमंत्री चाहे तो बहस के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत या फिर उद्योगपति गौतम अदाणी को जज बना सकते हैं।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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