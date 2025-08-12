पति नहीं पैदा कर सकता था बच्चा तो ससुर और नंदोई करने लगे रेप, गुजरात की महिला पर महीनों हुआ जुल्म

गुजरात के वडोदरा में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। 40 साल की एक महिला पति के स्पर्म में कमी की वजह से गर्भवती नहीं हो पाई तो रिश्तेदार उसके संग जबरन संबंध बनाने लगे।

गुजरात के वडोदरा में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। 40 साल की एक महिला पति के स्पर्म में कमी की वजह से गर्भवती नहीं हो पाई तो रिश्तेदार उसके संग जबरन संबंध बनाने लगे। महिला का आरोप है कि उसे गर्भवती करने के लिए ससुर और नंदोई ने उसके साथ रेप किया। गर्भपात होने के बाद महिला ने नवापुरा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया है।

महिला ने पति पर आरोप लगाया है कि मुंह बंद रखने के लिए उसे वह धमकाता था। महिला का कहना है कि पति उसे धमकी देता था कि यदि उसने अपनी आपबीती किसी को बताई तो वह प्राइवेट फोटोज को लीक कर देगा। पीड़िता का कहना है कि उसकी शादी फरवरी 2024 में हुई थी। इसके बाद वह ससुराल में रह रही थी। कुछ ही सप्ताह बाद ससुराल के लोगों ने उससे कहना शुरू कर दिया कि उम्र अधिक होने की वजह से शायद वह गर्भवती नहीं हो पाएगी इसलिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए।

मेडिकल रिपोर्ट से पता चला कि पति का स्पर्म काउंट बहुत कम है जिसकी वजह से वह गर्भवती नहीं हो पाएगी। कपल ने आईवीएफ का भी सहारा लिया लेकिन निराशा हाथ लगी। महिला का कहना है कि उसने आगे इलाज कराने से इनकार करते हुए किसी अनाथ बच्चे को गोद लेने का फैसला किया। लेकिन परिवार के लोग इस पर सहमत नहीं थे। पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि जुलाई 2024 में वह एक दिन जब अपने कमरे में सो रही थी। कमरे में ससुर घुस गए और रेप करने लगे। वह चिल्लाने लगी तो उसने थप्पड़ मारे। पीड़िता के मुताबिक उसने जब पति को घटना के बारे में बताया तो उसने कहा कि वह बच्चा चाहता है और इसलिए मुंह बंद रखे।