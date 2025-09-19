Gujarat Woman forced to dip hands in boiling oil to prove fidelity गुजरात में महिला की अग्निपरीक्षा, पति के प्रति वफादारी साबित करने को खौलते तेल में हाथ डलवाया, Gujarat Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़Gujarat Woman forced to dip hands in boiling oil to prove fidelity

गुजरात में महिला की अग्निपरीक्षा, पति के प्रति वफादारी साबित करने को खौलते तेल में हाथ डलवाया

गुजरात में एक महिला को पति के प्रति अपनी वफादारी साबित करने के लिए अग्निपरीक्षा से गुजरना पड़ा। एक दिल दहला देने वाली घटना में उसे खौलते तेल में हाथ डालने को कहा गया। उससे कहा गया कि अगर वह वफादार है तो उसे कुछ नहीं होगा। इस हादसे में झुलसी महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, मेहसाणाFri, 19 Sep 2025 10:22 PM
share Share
Follow Us on
गुजरात में महिला की अग्निपरीक्षा, पति के प्रति वफादारी साबित करने को खौलते तेल में हाथ डलवाया

गुजरात में एक महिला को पति के प्रति अपनी वफादारी साबित करने के लिए अग्निपरीक्षा से गुजरना पड़ा। एक दिल दहला देने वाली घटना में उसे खौलते तेल में हाथ डालने को कहा गया। उससे कहा गया कि अगर वह वफादार है तो उसे कुछ नहीं होगा। इस हादसे में झुलसी महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

गुजरात के मेहसाणा जिले में 30 साल की एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई। दरअसल, उसकी ननद और तीन अन्य लोगों ने कथित तौर पर उसे अपनी वफादारी साबित करने के लिए उबलते तेल के बर्तन में हाथ डालने के लिए मजबूर किया।

पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि यह घटना 16 सितंबर को विजापुर तालुका के गेरिटा गांव में हुई। तीन दिन बाद इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

पुलिस उपाधीक्षक दिनेश सिंह चौहान ने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर विजापुर पुलिस ने उसके पति की बहन जमुना ठाकोर, जमुना के पति मनुभाई ठाकोर और दो अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। उन्होंने बताया कि महिला का विजापुर के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि आरोपी फरार हैं।

वीडियो में एक महिला और तीन अन्य लोग पीड़िता को उबलते तेल के बर्तन में हाथ डालने के लिए मजबूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वह अपनी उंगलियां डुबोती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जलने के कारण जल्दी से उन्हें बाहर निकाल लेती है।

पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि पीड़िता की ननद को शक था कि वह अपने पति के प्रति वफादार नहीं है। इसलिए जमुना ने अपने पति और दो अन्य लोगों के साथ मिलकर उसे यातनाएं देने का फैसला किया। उन्होंने उससे कहा कि अगर वह एक वफादार पत्नी है तो उसे कोई जलन नहीं होगी। उन्होंने बताया कि आरोपियों को पकड़ने की कोशिशें जारी हैं।

Gujarat News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।