अक्टूबर में भी खूब मेहरबान रही गुजरात पर बारिश, 1999 के बाद सबसे ज्यादा, देखिए आंकड़े

Sun, 2 Nov 2025 05:04 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद
इस बार के मॉनसूनी सीजन में महाराष्ट्र, एमपी,राजस्थान, पंजाब के साथ गुजरात भी खूब भीगा। महात्मा गांधी के प्रदेश में तो अक्टूबर में भी खूब बारिश हुई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के आंकड़ों के अनुसार, 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच सौराष्ट्र और कच्छ उपखंड (sub-division) में 91.7 मिलीमीटर (mm) बारिश दर्ज की गई। शेष गुजरात (गुजरात उपखंड) में 86.2 मिमी बारिश दर्ज की गई। राज्य ने पिछले सप्ताह भारी से बहुत भारी बारिश का सामना किया, IMD के आंकड़े बताते हैं कि 1999 के बाद यह अक्टूबर में हुई सबसे अधिक बारिश थी।

1999 में सौराष्ट्र-कच्छ में 92.9 मिमी बारिश दर्ज की गई थी। 1998 में गुजरात उपखंड में 98.8 मिमी बारिश दर्ज की गई थी। 1901 से उपलब्ध डेटा यह बताता है कि अक्टूबर में भारी बारिश होना एक असामान्य घटना है। गुजरात क्षेत्र के लिए मासिक वर्षा 11 बार 50 मिमी के निशान को पार कर चुकी है। सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र में अक्टूबर में नौ बार 50 मिमी से अधिक बारिश दर्ज की गई है। इस वर्ष की वर्षा सामान्य औसत से गुजरात क्षेत्र में लगभग चार गुना और सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र में लगभग पांच गुना अधिक है।

इस बीच पूरे राज्य के लिए अक्टूबर की सामान्य वर्षा 20.4 मिमी की तुलना में इस वर्ष की 89 मिमी वर्षा लगभग 4.5 गुना अधिक थी। गुजरात क्षेत्र के लिए अक्टूबर में ऐतिहासिक रूप से सबसे अधिक वर्षा 1917 में 233.7 मिमी दर्ज की गई थी। जबकि, उसी वर्ष सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र के लिए यह 208.5 मिमी थी। IMD के आंकड़े यह भी बताते हैं कि छह शहरों और कस्बों जो मुख्य रूप से सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में हैं में अक्टूबर की बारिश अब तक के शीर्ष 10 रिकॉर्ड में शामिल थी। इन क्षेत्रों में कांडला, महुवा, वेरावल और ओखा शामिल थे। इसके अलावा, कई शहरों और कस्बों में एक ही दिन में भी उच्च वर्षा दर्ज की गई।

एक वरिष्ठ IMD अधिकारी ने बताया, "इस साल एक असामान्य घटना देखने को मिली, जब मॉनसून खत्म होने के बाद अरब सागर में एक कम दबाव का क्षेत्र (depression) विकसित हुआ। इसी समय बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती परिसंचरण (cyclonic circulation) विकसित होने से आधिकारिक मौसम समाप्त हो गया था।" अधिकारी ने आगे कहा, "यह डिप्रेशन एक सप्ताह से अधिक समय तक मजबूत बना रहा, जिसके कारण गुजरात और महाराष्ट्र सहित कई क्षेत्रों में बारिश हुई।"

अधिकारी ने यह भी बताया कि इस साल राज्य में पांच महीने तक महत्वपूर्ण वर्षा हुई। इस बेमौसम बारिश ने कई क्षेत्रों को प्रभावित किया, जिनमें कृषि चक्र से लेकर स्वास्थ्य तक शामिल हैं। पूरे राज्य में व्यापक तबाही की खबरें हैं, और सरकार ने पहले ही हुए नुकसान के आकलन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा कि लगातार बारिश और बादल छाए रहने वाले मौसम ने वायरल संक्रमणों से जुड़े मौसम को काफी लंबा खींच दिया है।

