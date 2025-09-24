गुजरात में अगले तीन दिन राहत, फिर शुरू होगा बारिश का नया दौर; इन जिलों के लिए अलर्ट जारी

दक्षिण-पश्चिम मॉनसून पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के शेष भागों, गुजरात और राजस्थान के कुछ और भागों और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के कुछ भागों से आज 24 सितंबर 2025 को वापस चला गया है।

गुजरात के कई हिस्सों में बीते कुछ दिनों से जारी भारी से लोगों को फिलहाल राहत मिलती दिख रही है। मौसम विभाग ने अगले तीन दिन प्रदेश में किसी भी हिस्से में बारिश नहीं होने की संभावना जताई है। हालांकि 27 सितंबर से बारिश का एक नया दौर फिर शुरू होगा, जिसके चलते अगले कुछ दिनों तक लगातार बारिश होगी। विभाग का कहना है कि प्रदेश के कुछ हिस्सों से मॉनसून भी वापस चला गया है, जिसके चलते प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में अभी बारिश की कोई संभावना नहीं है। हालांकि विभाग ने बुधवार को राज्य के गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, तापी, डांग, नवसारी और वलसाड जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट बुधवार रात तक के लिए जारी किया गया है।

बुधवार को सुबह साढ़े आठ बजे समाप्त हुए पिछले 24 घंटों के दौरान दक्षिण गुजरात क्षेत्र में कुछ स्थानों पर, उत्तर गुजरात क्षेत्र और सौराष्ट्र में कुछ स्थानों पर वर्षा हुई, जबकि कच्छ में दिन का मौसम बेहद सुहावना रहा। बीते दिन सबसे ज्यादा बारिश डांग जिले में 46.5 मिमी दर्ज की गई। जबकि सबसे अधिक तापमान अमरेली में 35.9 डिग्री और सबसे कम न्यूनतम तापमान भी अमरेली में ही 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

तीन दिन तक शांति रहने के बाद फिर शुरू होगा बारिश का दौर 27 सितंबर शनिवार के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के तापी, नवसारी, डांग और वलसाड जिलों में छिटपुट स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा आणंद, पंचमहल और दाहोद जिलों में अलग-अलग स्थानों पर हल्की गरज के साथ छींटे पड़ने और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की गति से सतही हवा चलने की संभावना जताईे है। दक्षिण गुजरात क्षेत्र के वडोदरा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड, तापी और दमन, दादरा और नगर हवेली के सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

28 सितंबर रविवार के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के भरूच, सूरत, तापी, नवसारी, डांग और वलसाड जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा बनासकांठा, पाटण, मेहसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, अरावली, खेड़ा, अहमदाबाद, आणंद, पंचमहल, दाहोद और महिसागर में अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ बिजली गरजने और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की सतही हवा के साथ हल्की आंधी चलने की संभावना है। इसके अलावा वडोदरा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड, तापी, राजकोट, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ और बोटाद में भी अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ बिजली गिरने और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की सतही हवा के साथ हल्की आंधी चलने की संभावना है।

29 सितंबर सोमवार के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के भरूच, सूरत, तापी, नवसारी, डांग और वलसाड जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

30 सितंबर मंगलवार के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, नवसारी, तापी, डांग और वलसाड जिलों में छिटपुट स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।