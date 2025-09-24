Gujarat will get relief for the next three days, then a new round of rain will begin, alert issued for these districts गुजरात में अगले तीन दिन राहत, फिर शुरू होगा बारिश का नया दौर; इन जिलों के लिए अलर्ट जारी, Gujarat Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
दक्षिण-पश्चिम मॉनसून पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के शेष भागों, गुजरात और राजस्थान के कुछ और भागों और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के कुछ भागों से आज 24 सितंबर 2025 को वापस चला गया है।

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद, गुजरातWed, 24 Sep 2025 03:10 PM
गुजरात के कई हिस्सों में बीते कुछ दिनों से जारी भारी से लोगों को फिलहाल राहत मिलती दिख रही है। मौसम विभाग ने अगले तीन दिन प्रदेश में किसी भी हिस्से में बारिश नहीं होने की संभावना जताई है। हालांकि 27 सितंबर से बारिश का एक नया दौर फिर शुरू होगा, जिसके चलते अगले कुछ दिनों तक लगातार बारिश होगी। विभाग का कहना है कि प्रदेश के कुछ हिस्सों से मॉनसून भी वापस चला गया है, जिसके चलते प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में अभी बारिश की कोई संभावना नहीं है। हालांकि विभाग ने बुधवार को राज्य के गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, तापी, डांग, नवसारी और वलसाड जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट बुधवार रात तक के लिए जारी किया गया है।

बुधवार को सुबह साढ़े आठ बजे समाप्त हुए पिछले 24 घंटों के दौरान दक्षिण गुजरात क्षेत्र में कुछ स्थानों पर, उत्तर गुजरात क्षेत्र और सौराष्ट्र में कुछ स्थानों पर वर्षा हुई, जबकि कच्छ में दिन का मौसम बेहद सुहावना रहा। बीते दिन सबसे ज्यादा बारिश डांग जिले में 46.5 मिमी दर्ज की गई। जबकि सबसे अधिक तापमान अमरेली में 35.9 डिग्री और सबसे कम न्यूनतम तापमान भी अमरेली में ही 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

तीन दिन तक शांति रहने के बाद फिर शुरू होगा बारिश का दौर

27 सितंबर शनिवार के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के तापी, नवसारी, डांग और वलसाड जिलों में छिटपुट स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा आणंद, पंचमहल और दाहोद जिलों में अलग-अलग स्थानों पर हल्की गरज के साथ छींटे पड़ने और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की गति से सतही हवा चलने की संभावना जताईे है। दक्षिण गुजरात क्षेत्र के वडोदरा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड, तापी और दमन, दादरा और नगर हवेली के सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

28 सितंबर रविवार के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के भरूच, सूरत, तापी, नवसारी, डांग और वलसाड जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा बनासकांठा, पाटण, मेहसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, अरावली, खेड़ा, अहमदाबाद, आणंद, पंचमहल, दाहोद और महिसागर में अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ बिजली गरजने और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की सतही हवा के साथ हल्की आंधी चलने की संभावना है। इसके अलावा वडोदरा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड, तापी, राजकोट, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ और बोटाद में भी अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ बिजली गिरने और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की सतही हवा के साथ हल्की आंधी चलने की संभावना है।

29 सितंबर सोमवार के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के भरूच, सूरत, तापी, नवसारी, डांग और वलसाड जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

30 सितंबर मंगलवार के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, नवसारी, तापी, डांग और वलसाड जिलों में छिटपुट स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

मौसम की संक्षिप्त स्थिति

दक्षिण-पश्चिम मॉनसून पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के शेष भागों, गुजरात और राजस्थान के कुछ और भागों और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के कुछ भागों से आज 24 सितंबर 2025 को वापस चला गया है। दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की वापसी रेखा अब रामपुर बुशहर (हिमाचल), हरिद्वार, मुरादाबाद, इटावा, बांसवाड़ा, वल्लभ, विद्यानगर, वेरावल से होकर गुजरती है। अगले 2-3 दिनों के दौरान गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के शेष भागों, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ और भागों से दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। उधर मध्य महाराष्ट्र और आसपास के मध्य भागों पर कल का ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है और अब यह औसत समुद्र तल से 1.5 किमी और 4.5 किमी ऊपर देखा जा रहा है। आज 24 सितंबर को सुबह साढ़े आठ बजे भारतीय समयानुसार मध्य म्यांमार और उससे सटे पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों से लेकर मध्य क्षोभमंडल स्तर तक एक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसके धीरे-धीरे पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है और इसके प्रभाव में, 25 सितंबर को उत्तर और उससे सटे मध्य बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। लगभग पश्चिम की ओर बढ़ते हुए, इसके 26 सितंबर को दक्षिण ओडिशा-उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों से दूर उत्तर-पश्चिम और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में एक अवदाब के रूप में केंद्रित होने की प्रबल संभावना है। इसके 27 सितंबर के आसपास दक्षिण ओडिशा-उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों को पार करने की प्रबल संभावना है।

