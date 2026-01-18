Hindustan Hindi News
Gujarat Wife Suicide After Husband Refused To buy new phone
पति ने नहीं मानी नए मोबाइल फोन की जिद, पत्नी ने कर ली आत्महत्या; गुजरात में दर्दनाक घटना

पति ने नहीं मानी नए मोबाइल फोन की जिद, पत्नी ने कर ली आत्महत्या; गुजरात में दर्दनाक घटना

संक्षेप:

गुजरात के अरावली से दर्दनाक खबर सामने आई है। एक 22 साल की महिला ने मोबाइल फोन को लेकर पति से हुए विवाद के चलते आत्महत्या कर ली।

Jan 18, 2026 09:00 pm IST Aditi Sharma
गुजरात के अरावली से दर्दनाक खबर सामने आई है। एक 22 साल की महिला ने मोबाइल फोन को लेकर पति से हुए विवाद के चलते आत्महत्या कर ली। महिला की पहान उर्मिला खनान रिजान के तौर पर हुई है। वह नेपाल की रहने वाली है और मोदासा में अपने पति और बच्चे के साथ रहती थी। परिवार यहां चाइनिस फूड का बिजनेस करता था।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक उर्मिला अपने पति से नया मोबाइल फोन खरीदने की जिद कर रही थी, हालांकि ने आर्थिक तंगी के चलते हर बार मना कर दिया। इसी पर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया और उर्मिला इस कदर गुस्सा हो गई कि उसने अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

पुलिस मामले की सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इससे पहले गुजरात के सूरत शहर में एक महिला ने अपने पांच साल के बेटे क साथ कथित तौर पर आत्महत्या करने के लिए 14 मंजिला आवसीय इमारत से छलांग लगा दी। इस घटना में बच्चे की मौत हो गई जबकि महिला घायल हो गई।

पुलिस ने बताया कि यह घटना खातोदरा इलाके में भातर चार रास्ता के पास स्थित सुमन आवास अपार्टमेंट में सुबह करीब 10 बजे हुई। पुलिस ने बताया कि गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस निरीक्षक बी. आर. रबारी ने पत्रकारों से कहा, प्रारंभिक जांच के अनुसार, इमारत की 14वीं मंजिल से कूदते समय महिला बेटे को साथ लिए हुए थी।

भाषा से इनपुट

Gujarat News

