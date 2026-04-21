Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गुजरात में शादी का खाना खाने से 400 मेहमानों को उल्टी-चक्कर, कई अस्पताल में भर्ती; हड़कंप

Apr 21, 2026 09:45 am ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद
share

गुजरात के दाहोद में शादी का खाना खाने से 400 से अधिक मेहमानों को उल्टी-चक्कर आने शुरू हो गए। कई लोग बेहोश हो गए। 150 से अधिक को अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना के बाद समारोह में हड़कंप मच गया।

गुजरात में शादी का खाना खाने से 400 मेहमानों को उल्टी-चक्कर, कई अस्पताल में भर्ती; हड़कंप

गुजरात के दाहोद जिले के अभलोड गांव में एक शादी समारोह के दौरान बड़ी घटना हो गई। शादी का खाना खाने से 400 से अधिक लोग अचानक बीमार पड़ गए। घटना के बाद समारोह में अफरा-तफरी मच गई। कम से कम 150 लोगों को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई लोग बेहोश हो गए।

रिपोर्ट्स के अनुसार, शादी में बड़ी संख्या में मेहमान शामिल हुए थे। भोजन करने के कुछ ही देर बाद लोगों को उल्टी, मतली, पेट दर्द और चक्कर जैसी समस्याएं होने लगीं। देखते ही देखते बीमारों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। स्थिति बिगड़ते ही स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं। कई मरीजों को नजदीकी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती कराया गया, जबकि कुछ का इलाज मौके पर ही किया गया।

ये भी पढ़ें:राजकोट में 2500 करोड़ की ‘डिजिटल लूट’, 120 फर्जी खातों और कंपनियों का खुलासा

खाने के सैंपल टेस्टिंग को भेजे गए

जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और पूरे मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। शादी में परोसे गए भोजन के सैंपल लेकर लैब में जांच के लिए भेजे गए हैं। साथ ही खाना बनाने और परोसने के दौरान स्वच्छता मानकों की भी जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें:अब हवाला वाली मुश्किलों में घिरी AAP, गुजरात में किसने दिल्ली से भेजा था कैश

प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि यह घटना दूषित या सही तरीके से स्टोर न किए गए भोजन की वजह से हुई हो सकती है। हालांकि, अधिकारी अंतिम रिपोर्ट आने तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से बच रहे हैं।

ये भी पढ़ें:गुजरात में GST अफसरों का रिश्वत कांड, 55 लाख की मांग, 10 लाख लेते रंगे हाथ दबोचे

दूसरी घटना: अहमदाबाद के हॉस्टल में भी फूड पॉइजनिंग

इसी बीच अहमदाबाद के मेमनगर स्थित एक गर्ल्स हॉस्टल में भी फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। यहां 57 छात्राओं की तबीयत बिगड़ी, जिनमें से 38 को 24 घंटे के भीतर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सभी छात्राओं को दस्त, उल्टी और मतली की शिकायत थी। स्वास्थ्य विभाग दोनों घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए जांच में जुटा है। प्रशासन ने लोगों से भोजन की गुणवत्ता और साफ-सफाई को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
Food Poisoning Gujarat News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।