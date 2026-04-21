गुजरात में शादी का खाना खाने से 400 मेहमानों को उल्टी-चक्कर, कई अस्पताल में भर्ती; हड़कंप
गुजरात के दाहोद में शादी का खाना खाने से 400 से अधिक मेहमानों को उल्टी-चक्कर आने शुरू हो गए। कई लोग बेहोश हो गए। 150 से अधिक को अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना के बाद समारोह में हड़कंप मच गया।
गुजरात के दाहोद जिले के अभलोड गांव में एक शादी समारोह के दौरान बड़ी घटना हो गई। शादी का खाना खाने से 400 से अधिक लोग अचानक बीमार पड़ गए। घटना के बाद समारोह में अफरा-तफरी मच गई। कम से कम 150 लोगों को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई लोग बेहोश हो गए।
रिपोर्ट्स के अनुसार, शादी में बड़ी संख्या में मेहमान शामिल हुए थे। भोजन करने के कुछ ही देर बाद लोगों को उल्टी, मतली, पेट दर्द और चक्कर जैसी समस्याएं होने लगीं। देखते ही देखते बीमारों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। स्थिति बिगड़ते ही स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं। कई मरीजों को नजदीकी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती कराया गया, जबकि कुछ का इलाज मौके पर ही किया गया।
खाने के सैंपल टेस्टिंग को भेजे गए
जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और पूरे मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। शादी में परोसे गए भोजन के सैंपल लेकर लैब में जांच के लिए भेजे गए हैं। साथ ही खाना बनाने और परोसने के दौरान स्वच्छता मानकों की भी जांच की जा रही है।
प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि यह घटना दूषित या सही तरीके से स्टोर न किए गए भोजन की वजह से हुई हो सकती है। हालांकि, अधिकारी अंतिम रिपोर्ट आने तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से बच रहे हैं।
दूसरी घटना: अहमदाबाद के हॉस्टल में भी फूड पॉइजनिंग
इसी बीच अहमदाबाद के मेमनगर स्थित एक गर्ल्स हॉस्टल में भी फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। यहां 57 छात्राओं की तबीयत बिगड़ी, जिनमें से 38 को 24 घंटे के भीतर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सभी छात्राओं को दस्त, उल्टी और मतली की शिकायत थी। स्वास्थ्य विभाग दोनों घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए जांच में जुटा है। प्रशासन ने लोगों से भोजन की गुणवत्ता और साफ-सफाई को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है।
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