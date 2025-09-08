गुजरात में शहर-शहर बाढ़, कई जिलों में ई जिलों में जलजमाव; आज भी रेड अलर्ट

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि लो-प्रेशर सिस्टम के कारण गुजरात के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। आज भी कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले 48 घंटों में गुजरात के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। कई हिस्सों में पिछले कुछ घंटों में मूसलाधार वर्षा हुई जिससे खासकर साबरकांठा, बनासकांठा और राज्य के दक्षिणी हिस्से के अन्य इलाकों में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। विभाग ने चेतावनी दी है कि लो-प्रेशर सिस्टम के कारण राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है, जिससे जलजमाव और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

IMD ने बताया कि दक्षिण-पश्चिम राजस्थान और उसके आसपास “कम दबाव वाला क्षेत्र” बन गया है, जो पश्चिम की ओर बढ़ते हुए दक्षिण राजस्थान और उत्तर गुजरात में डेप्रेशन में बदल गया है। इसी बीच महाराष्ट्र और गोवा सहित अन्य राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

राज्य की नदियां, जिनमें नर्मदा, तापी और साबरमती शामिल हैं, लगातार बढ़ रहे जलस्तर के कारण सतर्क हैं। भारी बारिश के कारण नदियों के जलस्तर में तेज वृद्धि दर्ज की जा रही है। गुजरात के सुभानपुरा, तारसाली और वडसार के आवासीय कॉम्प्लेक्स में 6 सितंबर को भारी बारिश के बाद जलजमाव की स्थिति बनी। वडोदरा में विश्वामित्र नदी के जलस्तर बढ़ने के कारण कोटेश्वर रोड का एक हिस्सा बंद कर दिया गया।