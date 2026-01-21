Hindustan Hindi News
एक रात बाद फिर बढ़ गया पारा, कम हुई ठंड, गुजरात में मौसम ने फिर मारी पलटी

संक्षेप:

नलिया में राज्य का सबसे कम तापमान 10.4°C दर्ज किया गया, जो सामान्य के करीब है। वहीं राजकोट में पारा 12.3°C रहा, जो सामान्य से थोड़ा कम है। भावनगर (16.6°C), भुज (15°C), सूरत (16.8°C) और वेरावल (17.4°C) में भी रात का तापमान सामान्य से अधिक रहा।

Jan 21, 2026 12:14 pm ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद
देश के उत्तरी इलाकों में पड़ी ठंड का असर इस बार गुजरात में ज्यादा नहीं दिखा और इसलिए न्यूनतम पारा भी सामान्य से ज्यादा था। दिसंबर में भी यहां सर्दी अपने शबाब पर नहीं थी। दिन गर्म थे तो रातें कम सर्द, हालांकि एक रात को गुजरात के कई इलाकों ने अच्छी ठंड महसूस की पर फिर एक बार न्यूनतम तापमान बढ़ गया। अहमदाबाद में न्यूनतम तापमान 17°C रहा, जो सामान्य से 4.5°C अधिक है। वहीं, वडोदरा में यह 16.2°C दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.8°C ज्यादा है।

एक रात पहले तापमान में गिरावट आई थी, लेकिन अब कई शहरों में तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है जो यह दर्शाता है कि ठंड का दौर बहुत कम समय के लिए था। नलिया में राज्य का सबसे कम तापमान 10.4°C दर्ज किया गया, जो सामान्य के करीब है। वहीं राजकोट में पारा 12.3°C रहा, जो सामान्य से थोड़ा कम है। भावनगर (16.6°C), भुज (15°C), सूरत (16.8°C) और वेरावल (17.4°C) में भी रात का तापमान सामान्य से अधिक रहा।

डीसा में तापमान 13°C और गांधीनगर में 13.5°C दर्ज किया गया, ये दोनों भी सामान्य से थोड़े ऊपर रहे। द्वारका (18°C), ओखा (19.6°C), दमन (17.2°C) और दीव (15.7°C) जैसे तटीय (समुद्र किनारे के) इलाकों में नमी अधिक होने की वजह से रातें तुलनात्मक रूप से गर्म रहीं। पूरे राज्य में मौसम शुष्क रहा और किसी भी स्टेशन पर बारिश दर्ज नहीं की गई।

मौसम विभाग की मानें तो आज मौसम मुख्य रूप से साफ और धूप वाला रहने वाला है। आज का अधिकतम तापमान 29°C और न्यूनतम 14°C रहने का अनुमान है। दिन में खिली हुई धूप रहेगी और रात का आसमान साफ रहेगा। उत्तर-पूर्वी दिशा से 5 मील प्रति घंटे की गति से हवाएँ चलेंगी। दिन के दौरान आर्द्रता (Humidity) लगभग 43% रहेगी। आज बारिश की कोई संभावना नहीं है (0%)।

एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
