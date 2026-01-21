एक रात बाद फिर बढ़ गया पारा, कम हुई ठंड, गुजरात में मौसम ने फिर मारी पलटी

संक्षेप: नलिया में राज्य का सबसे कम तापमान 10.4°C दर्ज किया गया, जो सामान्य के करीब है। वहीं राजकोट में पारा 12.3°C रहा, जो सामान्य से थोड़ा कम है। भावनगर (16.6°C), भुज (15°C), सूरत (16.8°C) और वेरावल (17.4°C) में भी रात का तापमान सामान्य से अधिक रहा।

देश के उत्तरी इलाकों में पड़ी ठंड का असर इस बार गुजरात में ज्यादा नहीं दिखा और इसलिए न्यूनतम पारा भी सामान्य से ज्यादा था। दिसंबर में भी यहां सर्दी अपने शबाब पर नहीं थी। दिन गर्म थे तो रातें कम सर्द, हालांकि एक रात को गुजरात के कई इलाकों ने अच्छी ठंड महसूस की पर फिर एक बार न्यूनतम तापमान बढ़ गया। अहमदाबाद में न्यूनतम तापमान 17°C रहा, जो सामान्य से 4.5°C अधिक है। वहीं, वडोदरा में यह 16.2°C दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.8°C ज्यादा है।

डीसा में तापमान 13°C और गांधीनगर में 13.5°C दर्ज किया गया, ये दोनों भी सामान्य से थोड़े ऊपर रहे। द्वारका (18°C), ओखा (19.6°C), दमन (17.2°C) और दीव (15.7°C) जैसे तटीय (समुद्र किनारे के) इलाकों में नमी अधिक होने की वजह से रातें तुलनात्मक रूप से गर्म रहीं। पूरे राज्य में मौसम शुष्क रहा और किसी भी स्टेशन पर बारिश दर्ज नहीं की गई।