गुजरात वाले ठंड के इंतजार में, इधर मौसम ने बदली अपनी चाल, 48 घंटे में बारिश का अलर्ट

संक्षेप: मौसम विभाग का अनुमान है कि 6 जनवरी तक पूरे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में मौसम सूखा रहेगा। अगले दो दिनों तक न्यूनतम तापमान स्थिर रहने की उम्मीद है, उसके बाद इसमें 2-3°C की गिरावट आएगी और फिर धीरे-धीरे तापमान फिर से बढ़ने लगेगा।

ऐसे समय में जब लोग कड़ाके की ठंड (cold wave) का इंतजार कर रहे हैं, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले 48 घंटों के दौरान गुजरात के कुछ हिस्सों में बेमौसम हल्की बारिश की भविष्यवाणी की है। ताजा बुलेटिन के अनुसार, 'पश्चिमी विक्षोभ' (Western Disturbance) के प्रभाव के कारण मंगलवार को कच्छ के अलग-अलग इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि राज्य के बाकी हिस्से सूखे रहेंगे।

नए साल के एक दिन पहले ऐसा रहेगा मौसम बुधवार यानी न्यू ईयर ईव (31 दिसंबर) को उत्तर गुजरात के बनासकांठा और पाटन, और सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र के जामनगर, मोरबी, द्वारका और कच्छ में कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद, मौसम विभाग का अनुमान है कि 6 जनवरी तक पूरे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में मौसम सूखा रहेगा। अगले दो दिनों तक न्यूनतम तापमान स्थिर रहने की उम्मीद है, उसके बाद इसमें 2-3°C की गिरावट आएगी और फिर धीरे-धीरे तापमान फिर से बढ़ने लगेगा।

गुजरात में अभी ठीक से सर्दी शुरू ही हुई थी कि मौसम विभाग ने बारिश की भविष्यवाणी कर दी है। गुजरात के मौसम में बड़ा बदलाव आने वाला है और दो दिनों तक बारिश का अनुमान जताया गया है। गुजरात मौसम विभाग के अहमदाबाद केंद्र ने आज ताजा पूर्वानुमान जारी किया है। आइए जानते हैं कि उन्होंने ठंड और बारिश को लेकर क्या भविष्यवाणियां की हैं।

मौसम एक्सपर्ट ने क्या बताया? अहमदाबाद मौसम केंद्र के निदेशक ए.के. दास ने दोपहर गुजरात के मौसम की ताज़ा जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज, 30 दिसंबर को कच्छ के पश्चिमी हिस्से के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में फिलहाल हवाएं पूर्व से दक्षिण-पूर्व की ओर चल रही हैं। इस कारण अगले दो दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। हालांकि, उसके बाद दो दिनों के लिए तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है, और फिर अगले तीन दिनों में तापमान फिर से बढ़ सकता है।

मौसम विशेषज्ञ अंबालाल पटेल ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि 29 दिसंबर के आसपास मौसम बदल सकता है। इस दौरान कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना है। फिलहाल, देश के उत्तरी पहाड़ी इलाकों में एक हल्का 'पश्चिमी विक्षोभ' (Western Disturbance) पहुंचने की उम्मीद है, जिससे न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तरी पहाड़ों में बर्फबारी और बर्फीले तूफान की संभावना है। तापमान गिरकर 8°C तक जा सकता है।