gujarat weather orange alert of heavy to very heavy rain in many districts गुजरात में इन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, कल किन जगहों पर बरसेंगे बदरा?, Gujarat Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़gujarat weather orange alert of heavy to very heavy rain in many districts

गुजरात में इन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, कल किन जगहों पर बरसेंगे बदरा?

मौसम विभाग ने गुजरात के अलग-अलग हिस्सों में भारी बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। किन जिलों में झमाझम होगी बरसात? कल कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? जानने के लिए पढ़ें मौसम विभाग का यह ताजा अपडेट...

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबादSun, 31 Aug 2025 03:13 PM
share Share
Follow Us on
गुजरात में इन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, कल किन जगहों पर बरसेंगे बदरा?

गुजरात में एकबार फिर भारी बारिश का मौसम बनता नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों के दौरान गुजरात के अलग-अलग हिस्सों में भारी से ज्यादा भारी बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। IMD की मानें तो 4 से 6 सितंबर के दौरान गुजरात में कुछ स्थानों पर भारी से ज्यादा भारी बारिश हो सकती है। बीते 24 घंटे के दौरान गुजरात के महिसागर, आणंद, पंचमहल, दाहोद और साबरकांठा जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश देखी गई।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान गुजरात के पंचमहाल, दाहोद और महिसागर जिलों में अलग-अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं मेहसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, अरावली, खेड़ा, अहमदाबाद, आनंद, वडोदरा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड, तापी, दमन, दादरा, नगर हवेली जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान ही बनासकांठा, पाटन, सुरेंद्रनगर, राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, मोरबी, द्वारका, गिर सोमनाथ, बोटाद, कच्छ और दीव के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ जगहों पर वज्रपात की घटनाएं देखी जा सकती हैं। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलने की संभावना है।

मौसम विभाग ने पहली सितंबर को साबरकांठा, अरावली, पंचमहल, दाहोद, महिसागर, नवसारी, वलसाड, दमन, दादरा और नगर हवेली में अलग-अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग ने 1 सितंबर को ही गुजरात के बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, गांधीनगर, खेड़ा, अहमदाबाद, आनंद, वडोदरा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, डांग, सुरेंद्रनगर, राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, मोरबी, द्वारका, गिर सोमनाथ, बोटाद, कच्छ और दीव के अलग-अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी है। इस दौरान तेज हवाएं भी चलने का अनुमान है।

Weather News Weather

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।