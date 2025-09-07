गुजरात के सुईगाम में 12 घंटे में 303 मिमी पानी बरसा, कई जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट

गुजरात के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा हुई। खासकर साबरकांठा, बनासकांठा और राज्य के दक्षिणी हिस्से के अन्य इलाकों में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कहा कि दक्षिण-पश्चिम राजस्थान पर बना निम्न दबाव का क्षेत्र दक्षिण-पश्चिम की ओर बढ़ गया है। रविवार को उत्तरी गुजरात और उससे सटे दक्षिण-पश्चिम राजस्थान पर केंद्रित हो गया है। अगले दो दिनों के दौरान इसके पश्चिम-दक्षिणपश्चिम की ओर बढ़ने की बहुत संभावना है।

आईएमडी ने कहा कि इसके कारण सोमवार और मंगलवार को बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, साबरकांठा, अरवल्ली, वलसाड के साथ-साथ कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। अधिकारियों ने बताया कि पिछले 24 घंटों में हुई बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया है और कुछ सड़कें और पुल बंद हो गए हैं।

एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्य सरकार ने बचाव अभियान चलाने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की 12 टीमों और राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की 22 टीमों को तैनात किया है। खराब मौसम के कारण मछुआरों को 10 सितंबर तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।

एनडीआरएफ ने कहा कि उसने साबरकांठा के खेड़ब्रह्मा तालुका के एक गांव में जलभराव के बाद फंसी चार महिलाओं और तीन बच्चों सहित नौ लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए नावों का इस्तेमाल किया।