जनवरी आ गई पर गुजरात में नहीं पड़ रही कड़कड़ाने वाली ठंड, शीतलहर भी गायब
सूरत में 15.8°C और वेरावल में 16.7°C तापमान रहा। ओखा में सबसे अधिक न्यूनतम तापमान 17.2°C दर्ज किया गया। मौसम अधिकारियों के अनुसार, वर्तमान में राज्य में शीत लहर (cold wave) का कोई बड़ा प्रभाव नहीं है और पिछले 24 घंटों में कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई है।
दिल्ली सहित भारत के कई राज्य ठंड से ठिठुर रहे हैं। दिनभर चल रही शीतलहर शरीर को कंपा रही हैं। बाहर के साथ-साथ अंदर भी ठंड कंपकंपी छुड़ा रही है, लेकिन गुजरात में जनवरी में भी वैसी ठंड नहीं है। न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर है तो वहीं शीतलहर भी गायब है। दिसंबर में भी ठंड सामान्य रही।
कच्छ का नलिया 9.0°C तापमान के साथ राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। इसके बाद राजकोट में 10.1°C दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.4 डिग्री कम है। सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात की बात करें तो भुज में न्यूनतम तापमान 10.2°C रहा। डीसा में 11.4°C (सामान्य से 1.4 डिग्री अधिक) और अमरेली में 11.6°C दर्ज किया गया। मध्य गुजरात में गांधीनगर में तापमान 13.4°C रहा, जो सामान्य से 2.8 डिग्री अधिक है। अहमदाबाद में 14.4°C और वड़ोदरा में 15.0°C दर्ज किया गया, जो सामान्य से लगभग 2 डिग्री ज्यादा है।
तटीय इलाके तुलनात्मक रूप से गर्म रहे, जहां सूरत में 15.8°C और वेरावल में 16.7°C तापमान रहा। ओखा में सबसे अधिक न्यूनतम तापमान 17.2°C दर्ज किया गया। मौसम अधिकारियों के अनुसार, वर्तमान में राज्य में शीत लहर (cold wave) का कोई बड़ा प्रभाव नहीं है और पिछले 24 घंटों में कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई है।
