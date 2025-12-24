दिसंबर में हल्की ठंड, न्यूनतम पारा भी चढ़ा; गुजरात के मौसम को ये हुआ क्या है

संक्षेप: मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक गुजरात में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा। दिन का तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक रहने और रातें मध्यम गर्म बनी रहने की संभावना है।

देश के अधिकतर राज्य ठंड से ठिठुर रहे हैं तो वहीं गुजरात का मौसम हैरान कर रहा है। दिसंबर का महीना भी जाने को है पर यहां हल्की ठंड ही पड़ रही है। कई जिलों का न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ज्यादा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की नवीनतम मौसम रिपोर्ट के अनुसार 24 दिसंबर को गुजरात के लोगों ने आमतौर पर हल्की सर्द रातों का अनुभव किया, जिसमें राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर रहा।

मौसम विभाग के अनुसार, अहमदाबाद में न्यूनतम तापमान 15.6°C दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.6°C अधिक है। गांधीनगर में न्यूनतम तापमान 15.5°C रहा, जो सामान्य से 4°C ज्यादा है। डीसा में 16°C तापमान दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.2°C ऊपर है। बड़ौदा का न्यूनतम तापमान 14.2°C रहा, जो सामान्य से 0.8°C अधिक है। मध्य और उत्तरी जिलों के अन्य हिस्सों में भी रातें सामान्य से अधिक गर्म रहीं।

तटीय इलाके तुलनात्मक रूप से अधिक गर्म रहे, जहां द्वारका में 19.4°C, सूरत में 19°C और वेरावल में 19.1°C न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। ओखा में इस क्षेत्र का सबसे अधिक न्यूनतम तापमान 21.3°C रहा, जो सामान्य से थोड़ा ज्यादा है। राजकोट में न्यूनतम तापमान 14.1°C (सामान्य से 0.5°C अधिक) और पोरबंदर में 17°C दर्ज किया गया। भावनगर में 15.6°C और अमरेली में 12°C न्यूनतम तापमान रहा।