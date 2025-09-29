गुजरात में आज भी भारी बारिश का रेड अलर्ट; इन जिलों में जमकर बरसेंगे मेघ

खंभात की खाड़ी पर एक कम दबाव क्षेत्र बना है। इसके प्रभाव से गुजरात के विभिन्न हिस्सों में एकबार फिर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। गुजरात के विभिन्न हिस्सों में 2 अक्टूबर तक मौसम खराब रह सकता है।

गुजरात के विभिन्न हिस्सों में एकबार फिर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग की मानें तो खंभात की खाड़ी पर एक कम दबाव क्षेत्र बना है। इसके प्रभाव से सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय क्षेत्रों के साथ राज्य के अलग-अलग हिस्सों में भारी बारिश के आसार हैं। कुछ क्षेत्रों में गरज चमक के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, गुजरात के विभिन्न हिस्सों में 2 अक्टूबर तक मौसम खराब रह सकता है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान सौराष्ट्र और कच्छ के पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ और दीव जिलों में अलग-अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से राजकोट, अमरेली और द्वारका जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

भरूच, सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड, तापी, दमन, दादरा और नगर हवेली जिलों में अलग-अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान हवा की स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है। जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, भावनगर, गिर सोमनाथ, कच्छ और दीव जिलों में अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।