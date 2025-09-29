gujarat weather imd issued red alert for heavy rain in several districts गुजरात में आज भी भारी बारिश का रेड अलर्ट; इन जिलों में जमकर बरसेंगे मेघ, Gujarat Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगुजरात न्यूज़gujarat weather imd issued red alert for heavy rain in several districts

खंभात की खाड़ी पर एक कम दबाव क्षेत्र बना है। इसके प्रभाव से गुजरात के विभिन्न हिस्सों में एकबार फिर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। गुजरात के विभिन्न हिस्सों में 2 अक्टूबर तक मौसम खराब रह सकता है।

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबादMon, 29 Sep 2025 05:25 PM
गुजरात के विभिन्न हिस्सों में एकबार फिर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग की मानें तो खंभात की खाड़ी पर एक कम दबाव क्षेत्र बना है। इसके प्रभाव से सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय क्षेत्रों के साथ राज्य के अलग-अलग हिस्सों में भारी बारिश के आसार हैं। कुछ क्षेत्रों में गरज चमक के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, गुजरात के विभिन्न हिस्सों में 2 अक्टूबर तक मौसम खराब रह सकता है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान सौराष्ट्र और कच्छ के पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ और दीव जिलों में अलग-अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से राजकोट, अमरेली और द्वारका जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

भरूच, सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड, तापी, दमन, दादरा और नगर हवेली जिलों में अलग-अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान हवा की स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है। जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, भावनगर, गिर सोमनाथ, कच्छ और दीव जिलों में अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।

खबर अपडेट हो रही है।

