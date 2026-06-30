सूरत में बारिश से जलभराव, 3 जुलाई से गुजरात में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट
Gujarat Weather: गुजरात में भारी बारिश से सूरत में भयंकर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में और ज्यादा पानी गिरने की संभावना जताई है।
Gujarat Weather: गुजरात में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय होने जा रहा है। सूरत में हुई बारिश के बाद जगह-जगह जलभराव हो गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राज्य के कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार, 3 जुलाई से दक्षिण गुजरात में बारिश का सबसे तेज दौर शुरू हो सकता है। इसके अलावा 2 जुलाई से उत्तर-पश्चिम भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) भी सक्रिय होगा, जिससे मौसम और अधिक प्रभावी हो सकता है।
आईएमडी के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम मानसून अगले दो दिनों में गुजरात के कई और हिस्सों तक पहुंच जाएगा और इसके बाद दो से तीन दिनों के भीतर पूरे राज्य को कवर कर लेगा। रविवार रात से ही राज्य के कई इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। सूरत में करीब 15 दिन के इंतजार के बाद अच्छी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। वहीं, ऊना, तापी जिले के व्यारा और कई ग्रामीण इलाकों में भी हल्की बारिश हुई, जिससे किसानों के चेहरे खिल उठे।
पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के 33 तालुकों में बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक 2.60 इंच बारिश सूरत में रिकॉर्ड की गई, जबकि वलसाड जिले के धरमपुर में सबसे कम 1 मिलीमीटर वर्षा हुई।
मौसम विभाग ने बताया कि फिलहाल उत्तर गुजरात और सौराष्ट्र के कई इलाकों में तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है। हालांकि मानसून के और सक्रिय होने के बाद अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है। शनिवार को सुरेंद्रनगर राज्य का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
आईएमडी ने 30 जून से 2 जुलाई तक दक्षिण गुजरात के सूरत, नवसारी, वलसाड, डांग और तापी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं, 2 जुलाई को इन इलाकों में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा वडोदरा, भरूच, अमरेली, भावनगर और गिर सोमनाथ में भी भारी बारिश का अनुमान है।
मौसम विभाग का कहना है कि 3 से 6 जुलाई के बीच दक्षिण गुजरात में मानसून अपने सबसे मजबूत रूप में दिखाई दे सकता है। इस दौरान सूरत, नवसारी, वलसाड, तापी और डांग जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन द्वारा जारी मौसम संबंधी सलाह का पालन करने की अपील की गई है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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