अरब सागर पर कम दबाव; 4 दिन गुजरात के इन जिलों में जोरदार बारिश का अलर्ट
संक्षेप: पूर्व मध्य अरब सागर पर भी कम दबाव का क्षेत्र देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने इसके प्रभाव से गुजरात के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ जोरदार बारिश होने का अनुमान जताया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
दक्षिण अंडमान सागर पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के साथ ही बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्से पर निम्न दबाव का एक नया क्षेत्र बन गया है। इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और मजबूत होने की संभावना है। इसके साथ ही पूर्व मध्य अरब सागर पर भी कम दबाव का क्षेत्र देखा जा रहा है। इन वेदर सिस्टम का असर गुजरात पर भी देखा जाएगा। गुजरात के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ जोरदार बारिश देखी जाएगी।
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान गुजरात के वडोदरा, छोटा उदयपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड, तापी, दमन, दादरा और नगर हवेली, राजकोट, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ, बोटाद और दीव में अलग-अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कुछ जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने की संभावना है।
मौसम विभाग ने 25 अक्टूबर को सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड, दमन, दादरा, नगर हवेली, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ, दीव, खेड़ा, अहमदाबाद, आनंद, पंचमहल, दाहोद, महिसागर, वडोदरा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, भरूच, तापी, सुरेंद्रनगर, राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, मोरबी, द्वारका, गिर सोमनाथ, बोटाद, कच्छ और दीव जिलों में अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।
IMD ने 26 अक्टूबर को अहमदाबाद, भरूच, सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड, दमन, दादरा, नगर हवेली, सुरेंद्रनगर, राजकोट, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ, बोटाद, दीव, बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, अरावली, खेड़ा, आनंद, पंचमहल, दाहोद, महिसागर, वडोदरा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, तापी, जामनगर, मोरबी, द्वारका, कच्छ, जिलों में अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।
