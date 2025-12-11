10 से नीचे लुढ़का पारा, गुजरात वालों को खूब सता रही ठंड, आगे भी राहत नहीं, IMD अपडेट
Gujarat Weather News: आज सुबह भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ओर से जारी मौसम रिपोर्ट के अनुसार, कई जिलों में रात का तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया। नलिया 9.0°C के साथ सबसे ठंडा रहा, जो सामान्य से 3.6°C कम है।
दिसंबर की शुरुआत के साथ ठंड ने अपना गियर बदल लिया है। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में ठंड लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर रही है। इस बीज गुजरात के कई हिस्सों में भी न्यूनतम तापमान और नीचे गिर गया है।
अहम शहरों का हाल जानिए
➤अहमदाबाद में न्यूनतम तापमान 13.4°C दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.0°C कम है।
➤वडोदरा में 12.0°C रहा, जो सामान्य से 3.2°C कम है।
➤राजकोट में भी महत्वपूर्ण गिरावट आई, जहां न्यूनतम तापमान 12.5°C रहा, जो सामान्य से 3.1°C कम है।
➤तटीय स्थानों जैसे पोरबंदर (13.6°C) और कांडला (14.7°C) में भी तापमान सामान्य से 2 से 2.6°C कम रहा।
➤सूरत में न्यूनतम तापमान 15.6°C (सामान्य से 1.5°C कम) दर्ज किया गया, जबकि अमरेली में यह गिरकर 11.4°C हो गया, जो सामान्य से 2.5°C कम है।
बारिश नहीं होगी पर सताती रहेगी ठंड
पूरे राज्य में अधिकतम तापमान सामान्य के करीब रहा, अधिकांश स्टेशनों पर अधिकतम तापमान 30°C और 33°C के बीच दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटों में किसी भी स्टेशन से बारिश की सूचना नहीं मिली। अधिकारियों ने कहा कि उत्तर और उत्तर-पश्चिम से आने वाली ठंडी हवाओं के प्रभाव के कारण न्यूनतम तापमान में यह लगातार गिरावट अगले कुछ दिनों तक बनी रहने की संभावना है।
