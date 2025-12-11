10 से नीचे लुढ़का पारा, गुजरात वालों को खूब सता रही ठंड, आगे भी राहत नहीं, IMD अपडेट

संक्षेप: Gujarat Weather News: आज सुबह भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ओर से जारी मौसम रिपोर्ट के अनुसार, कई जिलों में रात का तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया। नलिया 9.0°C के साथ सबसे ठंडा रहा, जो सामान्य से 3.6°C कम है।

दिसंबर की शुरुआत के साथ ठंड ने अपना गियर बदल लिया है। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में ठंड लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर रही है। इस बीज गुजरात के कई हिस्सों में भी न्यूनतम तापमान और नीचे गिर गया है। आज सुबह भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ओर से जारी मौसम रिपोर्ट के अनुसार, कई जिलों में रात का तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया। नलिया 9.0°C के साथ सबसे ठंडा रहा, जो सामान्य से 3.6°C कम है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अहम शहरों का हाल जानिए ➤अहमदाबाद में न्यूनतम तापमान 13.4°C दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.0°C कम है।

➤वडोदरा में 12.0°C रहा, जो सामान्य से 3.2°C कम है।

➤राजकोट में भी महत्वपूर्ण गिरावट आई, जहां न्यूनतम तापमान 12.5°C रहा, जो सामान्य से 3.1°C कम है।

➤तटीय स्थानों जैसे पोरबंदर (13.6°C) और कांडला (14.7°C) में भी तापमान सामान्य से 2 से 2.6°C कम रहा।

➤सूरत में न्यूनतम तापमान 15.6°C (सामान्य से 1.5°C कम) दर्ज किया गया, जबकि अमरेली में यह गिरकर 11.4°C हो गया, जो सामान्य से 2.5°C कम है।