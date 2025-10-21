Hindustan Hindi News
Hindi Newsगुजरात न्यूज़gujarat weather change south gujarat dang tapi rain forecast
गुजरात में अगले चार दिनों तक बारिश का अलर्ट! मौसम विभाग का अपडेट पढ़िए

संक्षेप: गुजरात में मौसम ने अचानक करवट ली है, जहां डांग, तापी, नवसारी और वलसाड जैसे दक्षिणी जिलों में मौसम विभाग ने 24 अक्टूबर तक हल्की से मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की है, वहीं अहमदाबाद और कांडला जैसे शहरों में तापमान में बढ़ोतरी के साथ गर्मी का असर भी देखने को मिल रहा है।

Tue, 21 Oct 2025 07:30 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद
गुजरात में मौसम ने अचानक रंग बदल लिया है। रविवार को दक्षिण गुजरात के कुछ इलाकों में हल्की बारिश ने माहौल को तरोताजा कर दिया। मौसम विभाग 24 अक्टूबर तक दक्षिणी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की है। साथ ही, तापमान में भी उछाल देखने को मिला है, जिसने कुछ जगहों पर गर्मी बढ़ा दी है।

24 अक्टूबर तक होगी बारिश

IMD के मुताबिक, 21 से 24 अक्टूबर तक दक्षिण गुजरात के डांग, तापी, नवसारी और वलसाड में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। हल्की से मध्यम बारिश से मौसम सुहाना रहेगा। वहीं सोमवार को भी कई जिलों में बारिश देखने को मिली। सोमवार को दाहोद, छोटा उदयपुर, नर्मदा, भरूच और सूरत में हल्की बारिश हुई।

गर्मी का तेवर भी बरकरार

सोमवार को तापमान ने भी अपनी मौजूदगी जोर-शोर से दर्ज की। अहमदाबाद में पारा 35.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, तो कांडला में 37.2 डिग्री के साथ गर्मी ने हल्का-सा तंज कसा। राजकोट में 37, सूरत में 36.7, भुज में 36.6, नलिया में 36, पोरबंदर में 36.2, डीसा में 36.9 और गांधीनगर में 34.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। यानी, बारिश के साथ गर्मी भी अपना रंग दिखा रही है।

रातें ठंडी, दिन गर्म

न्यूनतम तापमान की बात करें तो सूरत में 25.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अमरेली में 18.4 डिग्री के साथ रातें हल्की ठंडक लिए थीं। दिन में गर्मी और रात में ठंडक का यह कॉम्बिनेशन गुजरात के मौसम को और भी रोमांचक बना रहा है।

