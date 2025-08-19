गुजरात तट के पास समुद्र में 2 नावें पलटने से 8 लापता, रेस्क्यू में मौसम बना रोड़ा
गुजरात तट के पास अरब सागर में एक बड़ा हादसा हुआ है। बताया जाता है कि गुजरात के अमरेली जिले के तट पर अरब सागर में मंगलवार शाम को 2 नौकाएं पलट गईं। इससे कई लोग समुद्र में समा गए। 10 को तो बचा लिया गया है लेकिन आठ मछुआरे लापता हैं।
गुजरात के अमरेली जिले के तट पर अरब सागर में मंगलवार शाम को एक बड़ा हादसा हो गया। अधिकारियों ने बताया कि खराब मौसम के कारण दो नौकाएं पलट गईं। इससे कई लोग समुद्र में समा गए। 10 मछुआरों को तो बचा लिया गया है लेकिन अब भी आठ मछुआरे लापता हैं।
कोस्ट गार्ड की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन
राजुला के उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) मेहुल बारासरा ने बताया कि स्थानीय मछुआरों और तटरक्षक बल की मदद से लापता लोगों की तलाश और बचाव के लिए अभियान शुरू कर दिया गया है।
18 मछुआरे थे सवार
राजुला के उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) मेहुल बारासरा ने बताया कि यह हादसा शाम करीब छह बजे तब हुआ जब अमरेली जिले के जाफराबाद शहर के तट से लगभग 19 समुद्री मील दूर अरब सागर में 18 मछुआरों को लेकर जा रही 2 नौकाएं पलट गईं।
खराब मौसम के कारण पलटी नावें
अधिकारी ने बताया- दोनों नौकाओं में नौ-नौ मछुआरे सवार थे, लेकिन खराब मौसम के कारण यह पलट गई। उनमें से 10 को पास में मौजूद दूसरी नौका से तुरंत बचा लिया गया, लेकिन अभी भी दोनों नौकाओं के आठ-आठ लोग लापता बताए जाते हैं।
खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू में समस्याएं
एसडीएम ने बताया कि मौसम के बिगड़े मिजाज के कारण समुद्र की खराब स्थिति के चलते खोज और बचाव अभियान में समस्याएं आ रही हैं। लापता लोगों की खोजबीन के लिए तटरक्षक बल के हेलीकॉप्टर के बजाय नौकाओं की मदद ली जा रही है।
NDRF और SDRF की टीमें तैनात
मंगलवार को गुजरात के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई। तटीय जिलों में अगले दो दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम के तीखें तेवर को देखते हुए NDRF की 12 टीमों और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) की 20 टीमों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न जिलों में तैनात किया गया है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।