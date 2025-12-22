कार की टक्कर और हवा में यूं लटक गया बाइक सवार, हिला देगा गुजरात का यह VIDEO

संक्षेप: गुजरात के वडोदरा से एक हैरान कर देने वाले सड़क हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है। कार की टक्कर से मोपेड सवार एक शख्स उछलकर फ्लाईओवर की रेलिंग से जा लटका क्योंकि शर्ट एक पोल की कील में फंस गई थी।

गुजरात के वडोदरा में नंदेसरी ब्रिज पर एक हैरान कर देने वाला सड़क हादसा सामने आया। इस घटना में 20 साल के एक युवक बाल-बाल बच गया। युवक रविवार को अपनी मोपेड से कहीं जा रहा था। वह एक ब्रिज पर पहुंचा था तभी एक तेज रफ्तार कार ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक उछलकर ब्रिज की रेलिंग के पार जा गिरा लेकिन किस्मत से उनकी शर्ट एक पोल में फंस गई और वह 20 फुट की ऊंचाई पर हवा में लटक गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, आणंद जिले के अदास गांव का सिद्धराज सिंह महिदा अपनी मोपेड से वडोदरा जा रहा था। वह जब नंदेसरी पुल से गुजर रहा था तभी पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार अज्ञात कार ने उसको जोरदार टक्कर मार दी थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सिद्धराज अपनी मोपेड से उछलकर सीधे पुल की रेलिंग के पार जा गिरा। इसी बीच चमत्कारिक रूप से रेलिंग पर लगे एक पोल की कील में उसकी शर्ट फंस गई।

इस कारण वह पुल के नीचे गिरने के बजाय हवा में ही लटक गया। इस भीषण टक्कर से सिद्धराज 20 फुट ऊंचे पुल से नीचे गिर सकता थे। ऐसे में उसकी जान जा सकती थी लेकिन किस्मत बहुत अच्छी थी जिससे हवा में उछलते समय उसकी शर्ट ब्रिज पर लगे बिजली के एक खंभे की कील से फंस गई। इसी दौरान एक राहगीर ने यह खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देखा। उसने तुरंत अपनी गाड़ी रोकी और मदद के लिए पहुंचा।

बताया जाता है कि पीड़ित सिद्धराज बेहोश हालत में खंभे की कील में फंसी शर्ट के सहारे लटका था। मददगार और उसके पिता ने तुरंत सिद्धराज का हाथ थामा और उसे ऊपर खींचने की कोशिश की। इसी दौरान अन्य 5 से 6 लोग भी मदद के लिए पहुंचे। सभी ने पीड़ित को सुरक्षित ब्रिज के ऊपर खींचा। इसके बाद घायल सिद्धराज को तुरंत 108 एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा गया। गनीमत रही कि उसे हल्की चोटें आई थीं।