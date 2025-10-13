Hindustan Hindi News
gujarat video of students kissing in classroom at maharaja sayajirao university msu in vadodara

वडोदरा की एक यूनिवर्सिटी की क्लासरूम में किसिंग, 2 स्टूडेंट की करतूत पर बैठी जांच

गुजरात के वडोदरा शहर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वडोदरा के महाराजा सयाजीराव बड़ौदा विश्वविद्यालय (MSU) की एक क्लासरूम में 2 स्टूडेंट की किसिंग का एक वीडियो आने के बाद घटना की जांच के आदेश जारी किए हैं।

Krishna Bihari Singh पीटीआई, अहमदाबादMon, 13 Oct 2025 10:05 PM
गुजरात के वडोदरा शहर से हैरान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वडोदरा के महाराजा सयाजीराव बड़ौदा विश्वविद्यालय (MSU) की एक क्लासरूम के अंदर 2 स्टूडेंट के कथित चुंबन का एक वीडियो सामने आया है। क्लासरूम में 2 स्टूडेंट के बीच किसिंग सीन सामने आने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन में हड़कंप मच गया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस घटना की जांच के आदेश जारी किए हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ा ऐक्शन लिए जाने की बात कही है।

घटना का वायरल वीडियो बेहद छोटा है। कला संकाय की डीन प्रो. कल्पना गवली ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि यह वीडियो गुजरात के इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में हाल ही में आयोजित बैकलॉग परीक्षा के दौरान रिकॉर्ड किया गया था। इस वीडियो में एक छात्र आर्ट फेकेलिटी की एक लड़की को किस करते हुए नजर आ रहा है। लड़की क्लास में छात्र के बगल में बैठी नजर आ रही है।

ऐसा लग रहा है कि वीडियो किसी अज्ञात शख्स ने मोबाइल से रिकॉर्ड किया जिसकी दोनों स्टूडेंट को जानकारी नहीं रही होगी। वीडियो वायरल होने के बाद बवाल मच गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) सदस्यों ने सोमवार को आर्ट फेकेलिटी की डीन प्रो. कल्पना गवली से मुलाकात की और सख्त कार्रवाई की मांग की। छात्रों ने परीक्षा पर्यवेक्षक के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की मांग की है।

वहीं डीन ने कहा कि ऐसा लगता है कि यह वीडियो संकाय की बैकलॉग परीक्षा के दौरान शूट किया गया। ऐसी घटना अस्वीकार्य है। हम पहले वीडियो में दिख रहे स्टूडेंट की पहचान करेंगे और सभी तथ्यों की पुष्टि करेंगे। यदि स्टूडेंट दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उन्हें यूनिवर्सिटी से भी निष्कासित करने पर विचार किया जाएगा। कक्षा में मौजूद परीक्षा पर्यवेक्षकों को नोटिस जारी किया जाएगा। वीडियो शूट करने वाले पर भी ऐक्शन लिया जाएगा क्योंकि परीक्षा में मोबाइल की एंट्री बैन है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Gujarat News

