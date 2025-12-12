गुजरात के वलसाड में बड़ा हादसा, औरंगा नदी पर बन रहा पुल गिरा; 4 मजदूर घायल
गुजरात के वलसाड में बड़ा हादसा हो गया है। यहां औरंगा नदी पर बन रहे नए पुल के ढहने से 4 मजदूर घायल हो गए हैं।
गुजरात के वलसा़ड में बड़ा हादसा हो गया है। यहां औरंगा नदी पर बन रहे नए पुल के ढहने से 4 मजदूर घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक पुल के कंस्ट्रक्शन के दौरान एक गर्डर डैमेज हो गया था जिससे पुल भरभराकर गिर गया। घटना के वक्त कुछ मजदूर पुल के नीचे काम कर रहे थे। पुल गिरने के बाद वह भी मलबे में फंस गए और अफरा तफरी मच गई।
सूचना मिलते ही राहत बचाव कार्य की टीमें मौके पर पहुंची और तुरंत मजदूरों को बाहर निकाल कर अस्पताल भेजा गया। घटना सुबह 9 बजे की है।
राज्य के सड़क एवं भवन विभाग द्वारा निर्मित यह पुल 700 मीटर से ज्यादा लंबा है और वलसाड शहर को आसपास के गांवों से जोड़ेगा। इसका निर्माण कार्य 2024 में शुरू हुआ था। इसी स्थान पर एक पुराना, नीचा पुल मौजूद है, लेकिन इसकी खराब हालत को देखते हुए राज्य सरकार ने एक नए ऊंचे पुल को मंजूरी दी थी। इसका निर्माण कार्य 2026 तक पूरा होना है।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक वलसाड जिले के कलेक्टर भव्य वर्मा ने बताया, औरंगा नदी पर खंभे लगाने का काम पूरा हो चुका था और गर्डर लगाने का काम चल रहा था। इसी दौरान एक सपोर्ट स्ट्रक्चर खिसक गया, जिससे दो खंभों के बीच का टेल एरिया गिर गया। पांच मजदूर घायल हो गए हैं और उन्हें कस्तूरबा अस्पताल ले जाया गया है। उनकी हालत स्थिर है। ठेका रॉयल इंजीनियरिंग इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था। हमने घटना की जांच शुरू कर दी है और उसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
