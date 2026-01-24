गुजरात की यूनिवर्सिटी का कमाल, केमेस्ट्री के प्रोफेसर को बनाया इंग्लिश का HoD; अब कहानी में आया ट्विस्ट

संक्षेप: विश्वविद्यालय ने अंग्रेजी विभाग के पूर्व HoD आदेश पाल के रिटायरमेंट के बाद केमिस्ट्री की प्रोफेसर कोकिलाबेन परमार को इंग्लिश डिपार्टमेंट का इंचार्ज HoD नियुक्त कर दिया था, जिसके बाद यूनिवर्सिटी विवादों में घिर गई थी।

गुजरात में पाटण जिले की एक सरकारी यूनिवर्सिटी ने काफी आलोचनाओं के बाद अपना वह विवादित फैसला पलट दिया है, जिसमें उसने एक केमेस्ट्री विभाग के प्रोफेसर को इंग्लिश डिपार्टमेंट के हेड के तौर पर नियुक्त कर दिया था। इस फैसले को लेकर हुए काफी विवाद हुआ था और बाद गुजरात हाई कोर्ट में मुकदमेबाजी तक पहुंच गई थी। जिसके बाद यूनिवर्सिटी अपना फैसला बदलने पर मजबूर हो गई और उसने उस पद पर सही विषय के इंचार्ज को ही नियुक्त करने पर सहमति जता दी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

इस मामले को लेकर शुक्रवार को हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान हेमचंद्राचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी ने जस्टिस निर्जर देसाई की कोर्ट को बताया कि उसने पूरे विवाद पर फिर से विचार किया और अब वह इंग्लिश डिपार्टमेंट के इंचार्ज हेड के तौर पर उसी ब्रांच और विषय के व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए तैयार है।

दरअसल विश्वविद्यालय ने अंग्रेजी विभाग के पूर्व HoD आदेश पाल के रिटायरमेंट के बाद केमिस्ट्री की प्रोफेसर कोकिलाबेन परमार को इंग्लिश डिपार्टमेंट का इंचार्ज HoD नियुक्त कर दिया था, जिसके बाद यूनिवर्सिटी विवादों में घिर गई थी और उस पर कई मुकदमे हो गए थे। इस नियुक्ति को एक अन्य इंग्लिश प्रोफेसर हेतल पटेल ने एजुकेशन ट्रिब्यूनल में चुनौती दी थी।

यूनिवर्सिटी ने ट्रिब्यूनल में अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि इंग्लिश डिपार्टमेंट के सदस्यों की वरिष्ठता अभी तय नहीं हुई थी, और प्रभारी HoD को सिर्फ डिपार्टमेंट के प्रशासनिक मामलों का काम सौंपा गया था। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने 10 अक्टूबर, 2025 के एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए यूनिवर्सिटी के फैसले पर रोक लगा दी थी और परमार को इंग्लिश डिपार्टमेंट में काम करने से रोक दिया था।

उधर ट्रिब्यूनल के इस आदेश के खिलाफ परमार हाई कोर्ट पहुंच गए थे, और इसे चुनौती देते हुए उन्हों कहा कि उन्हें प्रभावित पक्ष के तौर पर सुना ही नहीं गया। ऐसे में उनकी याचिका पर विचार करते हुए, हाई कोर्ट ने 16 अक्टूबर के अपने आदेश में ट्रिब्यूनल की अंतरिम राहत पर रोक लगा दी थी और परमार की नियुक्ति के संबंध में यूनिवर्सिटी के जुलाई के आदेश को बहाल कर दिया था।

वहीं शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान यूनिवर्सिटी ने परमार की नियुक्ति के मामले में अपने कदम पीछे खींच लिए और बताया कि वह उसी ब्रांच और विषय के व्यक्ति को इंचार्ज HoD नियुक्त करने के लिए तैयार है, और कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के आदेश पर अपनी अंतरिम रोक हटाने के बाद इस फैसले की अनुमति दे दी।

कोर्ट ने कहा कि याचिका वापस लेने के बाद, यूनिवर्सिटी उसी ब्रांच और विषय में HoD नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। साथ ही अदालत ने कहा कि चूंकि यूनिवर्सिटी और प्राइवेट पार्टियों द्वारा दायर याचिकाएं वापस ले ली गई हैं, इसलिए ट्रिब्यूनल के सामने लंबित मूल आवेदन के संबंध में कार्रवाई का कोई कारण अब मौजूद नहीं है।