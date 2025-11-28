स्मार्ट वॉच के AI टूल से परीक्षा में कर रहे थे नकल, BCA के दो छात्र पकड़े गए
गुजरात के सूरत में एक यूनिवर्सिटी में बीसीए के दो छात्र परीक्षा के दौरान एआई टूल का इस्तेमाल करके अपनी स्मार्टवॉच से नकल करते पकड़े गए। यह घटना वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी में हुई। एक परीक्षा केंद्र के पर्यवेक्षक ने बीसीए के एक छात्र और एक छात्रा को अपनी घड़ी से कुछ पढ़ते हुए देखा।
एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि राज्य में शायद यह पहली घटना है, जिसमें छात्र एआई टूल्स और हाई-टेक गैजेट्स की मदद से परीक्षा में नकल करते पकड़े गए। एक परीक्षा केंद्र के पर्यवेक्षक ने बीसीए के एक छात्र और एक लड़की को अपनी कलाई घड़ी से कुछ पढ़ते हुए देखा।
यूनिवर्सिटी के कुलपति किशोर सिंह चावड़ा ने कहा कि इन छात्रों की संदिग्ध हरकतों के कारण पर्यवेक्षक सतर्क हो गए। उन्होंने आगे कहा कि पता चला कि दोनों छात्र अपनी स्मार्ट घड़ियों में लगे एक एआई टूल से लाइव उत्तर प्राप्त कर रहे थे। इसके बाद यूनिवर्सिटी ने परीक्षा के दौरान इस गड़बड़ी में शामिल होने के लिए उन दोनों पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया।
चावड़ा ने बताया कि घटना के बाद यूनिवर्सिटी ने नए दिशानिर्देश जारी किए। छात्रों को इंटरनेट से जुड़े किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या संचार उपकरण को ले जाने पर रोक लगा दी। उन्होंने आगे बताया कि मोबाइल फोन पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया गया था। उन्होंने कहा कि अब छात्रों को स्मार्ट वॉच, ईयरबड्स, इलेक्ट्रॉनिक पेन और अंगूठियां जैसे ऐसे उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी, जिन्हें वाई-फ़ाई से जोड़ा जा सके।
