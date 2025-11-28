स्मार्ट वॉच के AI टूल से परीक्षा में कर रहे थे नकल, BCA के दो छात्र पकड़े गए

Hindustan Hindi News
Fri, 28 Nov 2025 07:42 PMSubodh Kumar Mishra पीटीआई, सूरत
गुजरात के सूरत में एक यूनिवर्सिटी में बीसीए के दो छात्र परीक्षा के दौरान एआई टूल का इस्तेमाल करके अपनी स्मार्टवॉच से नकल करते पकड़े गए। यह घटना वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी में हुई। एक परीक्षा केंद्र के पर्यवेक्षक ने बीसीए के एक छात्र और एक छात्रा को अपनी कलाई घड़ी से कुछ पढ़ते हुए देखा।

गुजरात के सूरत में बुधवार को वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी के बीसीए के 2 स्टूडेट एआई टूल की मदद से परीक्षा में नकल करते पाए गए। दोनों परीक्षा के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) टूल का इस्तेमाल करके अपनी स्मार्टवॉच से नकल कर रहे थे।

एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि राज्य में शायद यह पहली घटना है, जिसमें छात्र एआई टूल्स और हाई-टेक गैजेट्स की मदद से परीक्षा में नकल करते पकड़े गए। एक परीक्षा केंद्र के पर्यवेक्षक ने बीसीए के एक छात्र और एक लड़की को अपनी कलाई घड़ी से कुछ पढ़ते हुए देखा।

यूनिवर्सिटी के कुलपति किशोर सिंह चावड़ा ने कहा कि इन छात्रों की संदिग्ध हरकतों के कारण पर्यवेक्षक सतर्क हो गए। उन्होंने आगे कहा कि पता चला कि दोनों छात्र अपनी स्मार्ट घड़ियों में लगे एक एआई टूल से लाइव उत्तर प्राप्त कर रहे थे। इसके बाद यूनिवर्सिटी ने परीक्षा के दौरान इस गड़बड़ी में शामिल होने के लिए उन दोनों पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया।

चावड़ा ने बताया कि घटना के बाद यूनिवर्सिटी ने नए दिशानिर्देश जारी किए। छात्रों को इंटरनेट से जुड़े किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या संचार उपकरण को ले जाने पर रोक लगा दी। उन्होंने आगे बताया कि मोबाइल फोन पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया गया था। उन्होंने कहा कि अब छात्रों को स्मार्ट वॉच, ईयरबड्स, इलेक्ट्रॉनिक पेन और अंगूठियां जैसे ऐसे उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी, जिन्हें वाई-फ़ाई से जोड़ा जा सके।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
