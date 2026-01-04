Hindustan Hindi News
गुजरात में 2 साल के बच्चे के साथ दरिंदगी, बंद कमरे में तड़पता मिला बच्चा

गुजरात के मोरबी जिले के टंकारा शहर से बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है। एक धागा फैक्ट्री में काम करने वाले 38 साल के मजदूर को दो साल के मासूम बच्चे के साथ कुकर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

Jan 04, 2026 08:54 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, मोरबी
गुजरात के मोरबी जिले के टंकारा शहर से बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है। एक धागा फैक्ट्री में काम करने वाले 38 साल के मजदूर को दो साल के मासूम बच्चे के साथ कुकर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी और पीड़ित बच्चे का परिवार दोनों एक ही फैक्ट्री के लेबर क्वार्टर में रहते हैं। शुक्रवार को जब बच्चा बाहर खेल रहा था और उसकी मां खाना बना रही थी, तभी बच्चा अचानक गायब हो गया।

मां के परेशान होने पर जब पड़ोसियों ने तलाश शुरू की, तो आरोपी का कमरा अंदर से बंद मिला। दरवाजा तोड़कर देखा गया तो मासूम बच्चा बहुत ही बुरी और दर्दनाक स्थिति में मिला। लोगों ने तुरंत आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसके साथ हुई दरिंदगी और गंभीर अंदरूनी चोटों की पुष्टि की।

इस केस में पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बच्चे की छोटी उम्र थी, क्योंकि वह बोलकर गवाही नहीं दे सकता था। पुलिस ने मनोवैज्ञानिकों और डॉक्टरों की मदद से आरोपी की पहचान करवाई।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जांच के दौरान देखा गया कि बच्चा बाकी अजनबियों के पास तो शांत था, लेकिन जैसे ही उसने आरोपी को देखा, वह डर के मारे कांपने और रोने लगा। बच्चे की इसी प्रतिक्रिया को पुलिस ने सदमे और पहचान का बड़ा सबूत माना है। फिलहाल आरोपी पुलिस की हिरासत में है और पुलिस इस मामले की सुनवाई 'फास्ट-ट्रैक कोर्ट' में कराने की कोशिश कर रही है ताकि अपराधी को जल्द से जल्द सख्त सजा मिल सके।

