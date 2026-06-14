मैं जल्द तुम्हारे पास आ रहा हूं; जिगरी दोस्त की मौत का सदमा नहीं कर पाए बर्दाश्त, गुजरात में दो लोगों ने की आत्महत्या
गुजरात
गुजरात के वडोजरा में दो दोस्तों की सुसाइड की खबर से हड़कंप मच गया है। आत्महत्या का ये सिलसिला बिहार से शुरू हुआ। यहां एक शख्स की मौत की खबर सामने आई जिसके बाद वडोदरा में भी दो दोस्तों ने बारी-बारी आत्महत्या कर ली। ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब बिहार के शख्स ने आत्महत्या कर ली। गुजरात के वडोदरा में उसका रवि शंकर प्रसाद दोस्त ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, और उसने भी अपनी जान दे दी। बाद में उस शख्स के दोस्त ने भी सदमे में आकर आत्महत्या कर ली।
एनडीटीवी री रिपोर्ट के मुताबिक रवि शंकर प्रसाद ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैं जल्द तुम्हारे पास आ रहा हूं और फिर ट्रेन के कूदकर अपनी जान दे दी। शुरुआत में पुलिस इसे हादसा मान रही थी, लेकिन जल्द ही उसकी सोशल मीडिया पोस्ट से पता चला कि ये हादसा नहीं बल्कि आत्महत्या थी। परिवारवाले अभी इन दोनों मौतों के गम से उबर भी नहीं पाए थे कि और बुरी खबर सामने आ गई। रवि शंकर की मौत की खबर सुन उसके करीबी दोस्त दीनेश ने भी आत्महत्या कर ली। उन्होंने अपने कमरे में फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। रवि और दीनेश, दोनों वडोदरा में एक कमरे में साथ ही रहते थे।
मकान मालिक ने बताया कि दोनों को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वह ऐसा खौफनाक कदम भी उठा सकते हैं। ना ही कभी ऐसा लगा कि दोनों किसी तनाव में हैं। पुलिस फिलहाल मामले की हर एंगल से जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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