‘मैं आत्महत्या करने जा रही हूं’... निगम की दो महिला कर्मचारियों ने लगाई नहर में छलांग, हाल में लगी थी नौकरी
गुजरात के गांधीनगर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां गांधीनगर नगर निगम की दो महिला कर्मचारियों ने कथित तौर पर नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और नहर में तलाश के लिए गोताखोर को बुलाया। मौके पर पहुंचे गोताखोरों ने नहर में तलाश कर दोनों के शव को बाहर निकाला।
हैरानी वाली की बात ये है कि इनमें से एक महिला ने अपने परिवार को पहले ही इसकी जानकारी दे थी। एक अधिकारी ने बताया कि मृतक सेजल पटेल (26) और रिपल रावत (24) दोनों अहमदाबाद की निवासी थे, जिनकी हाल ही में गांधीनगर नगर निगम भर्ती हुई थी।
अडालज पुलिस के इंस्पेक्टर एल डी ओदेदारा ने बताया कि मृतक महिलाओं में से एक ने अपने परिवार से कहा था कि वे अपनी दोस्त के साथ आत्महत्या करने वाली है। इंस्पेक्टर के मुताबिक महिला ने नहर में कूदने से पहले परिवार को अलर्ट कर दिया था। इसके बाद कथित तौर पर शुक्रवार रात 8 बजे नभोई नहर में दोनों ने छलांग लगा ली।
फोन पर संपर्क करने की भी काफी कोशिश
पुलिस अधिकार के मुताबिक मृतक महिलाओं के परिवार ने फोन पर संपर्क करने की भी काफी कोशिश की थी मगर दोनों के फोन स्विच ऑफ थे। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने दमकल विभाग की मदद से शवों को बरामद कर लिया, जिन्हें पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। उन्होंने कहा कि घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, और इस कथित आत्महत्या के पीछे के कारणों का अभी पता लगाया जा रहा है।
निगम में हाल में नौकरी पानी वाली दोनों महिलाओं ने ये कदम क्यों उठाया ये भी फिलहाल पुलिस के लिए रहस्य बना हुआ है। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है ताकि दोनों के इस कदम के पीछे क्या कारण थे इसका पता लगाया जा सके। वहीं घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है।
