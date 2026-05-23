गुजरात के इन जिलों में 'ग्रीन तकनीक' से बदलेगी रास्तों की सूरत, बिना गड्ढों व दरारों वाली सड़कों का होगा निर्माण
ग्रीन टेक्नोलॉजी से न केवल निर्माण की लागत कम होती है, बल्कि सड़क का आधार भी मजबूत होता है। यह टेक्नोलॉजी सड़कों की लंबे समय तक चलने वाली मजबूती को बेहतर बनाती है, उनकी उम्र बढ़ाती है और बार-बार मरम्मत की जरूरत को कम करती है।
पर्यावरण की सुरक्षा और राज्य में टिकाऊ विकास की दिशा में आगे बढ़ते हुए गुजरात सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है, इसके तहत राज्य सरकार ने प्रदेश के अलग-अलग जिलों में कई सड़कों का निर्माण आधुनिक 'क्लाइमेट-रेजिस्टेंट' (जलवायु परिवर्तन के अनुकूल) तकनीक से करने का किया है। इसके लिए राज्य सरकार ने इस साल के बजट में 1,147 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। राज्य सरकार का कहना है कि इस राशि की मदद से प्रदेश के विभिन्न जिलों में 20 प्रमुख सड़कों का निर्माण ग्रीन टेक्नोलॉजी (हरित तकनीक) के माध्यम से किया जाएगा। इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें पुरानी सड़क से निकाली गई सामग्री को ही रिसायकल यानी दोबारा उपयोग कर नई सड़क को बनाया जाएगा, जिससे लागत में भारी कमी आएगी।
इस प्रोजेक्ट के तहत सरकार की योजना चुने गए 20 जिलों में सड़कों की अलग-अलग जरूरत के अनुसार सड़क चौड़ीकरण, री-सरफेसिंग, RCC गटर लाइनें, सुरक्षा कार्य, चार-लेनिंग, मिट्टी का काम, साइड शोल्डर, रंबल स्ट्रिप्स, रोड फर्नीचर और व्हाइट टॉपिंग जैसे कामों को इस तकनी की मदद से करना है। इन सड़कों को जलवायु-रोधी और पर्यावरण के अनुकूल आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके विकसित किया जाएगा।
कैसे काम करती है यह 'ग्रीन टेक्नोलॉजी'?
इस बारे में जारी आधिकारिक विज्ञप्ति में राज्य सरकार ने बताया कि सड़कों के पुनर्निर्माण की यह प्रक्रिया पूरी तरह वैज्ञानिक और आधुनिक है। जिसमें सबसे पहले पुरानी सड़क को खोदा जाता है और उससे निकली सामग्री पर चूने का ट्रीटमेंट किया जाता है और फिर उस मिश्रण को सतह पर फैलाकर उसे पीसा जाता है और उस पर ड्राई रोलिंग, सीमेंट का छिड़काव और केमिकल स्टेबलाइजेशन किया जाता है। इसके बाद आधुनिक मशीनों से इसकी लेवलिंग और कंपैक्शन (कुटाई) होती है।
इतना सब होने के सात दिनों के बाद, डामर बिछाने से पहले उस मटेरियल पर एक SAMI 'स्ट्रेस एब्जॉर्बिंग मेम्ब्रेन इंटरलेयर' नाम की एक हाई-टेक फाइबर शीट लगाई जाती है। यह शीट सड़कों पर दरारें पड़ने से रोकती है और गाड़ियों के दबाव को सोखकर सड़क की उम्र को बढ़ाती है।
ग्रीन टेक्नोलॉजी से होने वाले फायदे
ग्रीन टेक्नोलॉजी के तहत सड़क निर्माण में पुरानी सड़क सामग्री, मिट्टी और धातु जैसी चीजों का दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। इससे ना केवल निर्माण की लागत कम होती है, बल्कि सड़क का आधार भी मजबूत होता है। यह तकनीक सड़कों पर बार-बार मरम्मत की जरूरत को खत्म कर उन्हें लंबे समय तक चलने के लिए टिकाऊ बनाती है। यह कार्बन उत्सर्जन को कम करने और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने में भी मदद करती है।
इन 20 सड़कों का होगा कायाकल्प
- पाटन- लानवा-मनुंद-सांदेर-बालिसना रोड, राधनपुर-मसाली-माधुपुरा रोड
- भरूच दयादरा-नबीपुर-जनोर रोड, इलाव-कोसाम्बा रोड
- वडोदरा मांगलेज-नरेश्वर रोड, करजन-आमोद रोड
- आणंद- ईसरवाड़ा-उंदेल रोड, वडताल-जोल-बाकरोल रोड
- मेहसाणा- वालम-कड़ी रोड, पेपलू-कापरा रोड
- गिर सोमनाथ- भीड़िया सोमनाथ रोड
- महीसागर- संतरामपुर-झालोद रोड
- मोरबी- मोरबी-नानी वावडी-बाघथला रोड
- सुरेंद्रनगर- बायपास रोड
- सूरत- डिंगोली-करावडा-इक्लेरा रोड
- छोटा उदेपुर- कोसिन्द्रा-भाखा रोड
- कच्छ- लूनी-गुंडाला-पतरी-टप्पर-बाबिया रोड
- भावनगर- तलजा-गोपनाथ रोड
- जामनगर- कालावड-जामवनथली-फाला रोड
- नर्मदा- कोठारा अप्रोच रोड
जंबूसर-टांकली-देवला रोड के लिए 50 करोड़ मंजूर
इसके अलावा राज्य सरकार ने आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों को रफ्तार देने के लिए भरूच जिले के जंबूसर-टांकली-देवला रोड के लिए विशेष रूप से 50 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस सड़क का महत्व इसी बात से समझा जा सकता है कि यह सड़क आर्थिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण जंबूसर के पास बन रहे फार्मास्युटिकल बल्क ड्रग पार्क, ONGC प्लांट, देवला के नमक उद्योग और तटीय झींगा पालन क्षेत्रों को जोड़ती है। साथ ही, यह मार्ग जंबूसर को वडोदरा से जोड़कर रेलवे, एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे तक आसान पहुंच प्रदान करेगा, जिससे स्थानीय उद्योगों को सीधा फायदा मिलेगा।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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