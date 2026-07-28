मॉनसून में बार-बार सड़कें खराब होने की समस्या का गुजरात सरकार ने निकाला यह हल, लिया बड़ा फैसला
इस फैसले से शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, साथ ही नागरिकों को सुरक्षित और ज्यादा टिकाऊ सड़कें मिलेंगी। जिनके रखरखाव में लंबे समय तक बार-बार होने वाला खर्च भी कम होगा।
बारिश के मौसम में सड़कों के खराब हो जाने की समस्या बेहद आम है, लेकिन गुजरात सरकार ने हर साल होने वाली इस परेशानी से निपटने के लिए एक बेहद खास रास्ता खोज निकाला है। दरअसल शहरों में तो सड़कें आसानी से बन जाती हैं और कई बार बन जाती हैं, लेकिन छोटे-छोटे शहरों और गांवों में एक बार सड़क के खराब होने के बाद उसका बार-बार बनना इतना आसान नहीं होता। इसी समस्या को देखते हुए गुजरात कैबिनेट ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में एक बड़ा और दूरगामी फैसला लिया है। जिसके तहत सरकार ने अब बड़े शहरों के साथ साथ छोटे कस्बों और ग्रामीण इलाकों में भी अंदरूनी सड़कें डामर की बजाय सीमेंट-कंक्रीट (CC) से बनाने का फैसला किया है।
इस बात की जानकारी सरकार के प्रवक्ता और मंत्री जीतू वाघाणी ने दी। उन्होंने बताया कि इस कदम का मकसद मजबूत और अच्छी क्वालिटी वाली सड़कें बनाना है, जो भारी बारिश और जलभराव को झेल सकें। उन्होंने कहा कि डामर की सड़कें अक्सर इनसे खराब हो जाती हैं और जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी होती है। ऐसे में सरकार ने यह क्रांतिकारी फैसला लिया है।
वाघाणी ने बताया कि हालांकि CC सड़कों को बनाने का खर्च आम तौर पर डामर की सड़कों की तुलना में 30 से 40 प्रतिशत ज्यादा होता है, फिर भी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने तुरंत होने वाले खर्च के बजाय लंबे समय में जनता को मिलने वाले फायदे को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि, 'मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त खर्च की चिंता किए बिना यह जन-हितैषी निर्णय लिया है, ताकि यह पक्का किया जा सके कि नागरिकों को मजबूत और अच्छी क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, जो सालों तक उनकी सेवा करे।'
कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए जीतू वाघाणी ने बताया कि 'सुविधापथ योजना' के तहत गांवों में CC सड़कों का निर्माण पहले से ही चल रहा है। इसके साथ ही, उन्होंने यह भी बताया कि जहां भी जरूरत होगी, भारी और बहुत भारी वाहनों की आवाजाही वाले औद्योगिक क्षेत्रों में भी CC सड़कों के निर्माण का दायरा बढ़ाया जाएगा।
इस बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने लिखा, 'राज्य सरकार राज्य के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर और उच्च गुणवत्ता वाला बनाने तथा नागरिकों को धीरे-धीरे बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मॉनसून के दौरान सड़कों के खराब होने की समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए, राज्य की नगर पालिकाओं और अन्य क्षेत्रों में जरूरत के अनुसार डामर की बजाय मजबूत सीमेंट कंक्रीट की सड़कें बनाने का निर्णय लिया गया है। इससे लंबे समय तक चलने वाली सड़कें बनेंगी और नागरिकों के जीवन-यापन में आसानी होगी।'
प्राप्त जानकारी के अनुसार इससे पहले तक सीसी सड़कें सिर्फ शहरों में ही बनती थीं, लेकिन अब नगर पालिका के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में भी जहां जलभराव की समस्या आम है, वहां डामर वाली सड़कों को सीमेंट-कंक्रीट की सड़कों से बदला जाएगा।
सीमेंट-कंक्रीट की सड़कों का फायदा बताते हुए अधिकारियों ने कहा कि इन सड़कों का फायदा यह है कि ये डामर की सड़कों की तुलना में काफी ज्यादा मजबूत होती हैं और ज्यादा समय तक चलती हैं। ये भारी, ओवरलोडेड और मल्टी-एक्सल वाहनों की लगातार आवाजाही के लिए बेहतर होती हैं। साथ ही, इनमें बहुत कम रखरखाव और मरम्मत की जरूरत होती है, जिससे सड़क की देखभाल पर होने वाला लंबे समय का खर्च कम हो जाता है।
साथ ही अधिकारियों ने बताया कि सीमेंट-कंक्रीट (CC) की सड़कें में ना तो आसानी से गड्डे होते हैं और ना ही सड़क की सतह के खराब होने जैसी बार-बार होने वाली समस्याएं सामने आती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भारी बारिश या जलभराव वाले इलाकों में भी ये सड़के बहुत अच्छी तरह काम करती हैं।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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