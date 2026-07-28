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मॉनसून में बार-बार सड़कें खराब होने की समस्या का गुजरात सरकार ने निकाला यह हल, लिया बड़ा फैसला

By Sourabh Jain
एएनआई, गांधीनगर, गुजरात
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इस फैसले से शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, साथ ही नागरिकों को सुरक्षित और ज्यादा टिकाऊ सड़कें मिलेंगी। जिनके रखरखाव में लंबे समय तक बार-बार होने वाला खर्च भी कम होगा।

BHUPENDRA PATEL WITH VICE CM
मॉनसून में बार-बार सड़कें खराब होने की समस्या का गुजरात सरकार ने निकाला हल, लिया यह बड़ा फैसला (PTI Photo)(PTI07_08_2026_000228B)

बारिश के मौसम में सड़कों के खराब हो जाने की समस्या बेहद आम है, लेकिन गुजरात सरकार ने हर साल होने वाली इस परेशानी से निपटने के लिए एक बेहद खास रास्ता खोज निकाला है। दरअसल शहरों में तो सड़कें आसानी से बन जाती हैं और कई बार बन जाती हैं, लेकिन छोटे-छोटे शहरों और गांवों में एक बार सड़क के खराब होने के बाद उसका बार-बार बनना इतना आसान नहीं होता। इसी समस्या को देखते हुए गुजरात कैबिनेट ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में एक बड़ा और दूरगामी फैसला लिया है। जिसके तहत सरकार ने अब बड़े शहरों के साथ साथ छोटे कस्बों और ग्रामीण इलाकों में भी अंदरूनी सड़कें डामर की बजाय सीमेंट-कंक्रीट (CC) से बनाने का फैसला किया है।

इस बात की जानकारी सरकार के प्रवक्ता और मंत्री जीतू वाघाणी ने दी। उन्होंने बताया कि इस कदम का मकसद मजबूत और अच्छी क्वालिटी वाली सड़कें बनाना है, जो भारी बारिश और जलभराव को झेल सकें। उन्होंने कहा कि डामर की सड़कें अक्सर इनसे खराब हो जाती हैं और जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी होती है। ऐसे में सरकार ने यह क्रांतिकारी फैसला लिया है।

वाघाणी ने बताया कि हालांकि CC सड़कों को बनाने का खर्च आम तौर पर डामर की सड़कों की तुलना में 30 से 40 प्रतिशत ज्यादा होता है, फिर भी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने तुरंत होने वाले खर्च के बजाय लंबे समय में जनता को मिलने वाले फायदे को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि, 'मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त खर्च की चिंता किए बिना यह जन-हितैषी निर्णय लिया है, ताकि यह पक्का किया जा सके कि नागरिकों को मजबूत और अच्छी क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, जो सालों तक उनकी सेवा करे।'

कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए जीतू वाघाणी ने बताया कि 'सुविधापथ योजना' के तहत गांवों में CC सड़कों का निर्माण पहले से ही चल रहा है। इसके साथ ही, उन्होंने यह भी बताया कि जहां भी जरूरत होगी, भारी और बहुत भारी वाहनों की आवाजाही वाले औद्योगिक क्षेत्रों में भी CC सड़कों के निर्माण का दायरा बढ़ाया जाएगा।

इस बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने लिखा, 'राज्य सरकार राज्य के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर और उच्च गुणवत्ता वाला बनाने तथा नागरिकों को धीरे-धीरे बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मॉनसून के दौरान सड़कों के खराब होने की समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए, राज्य की नगर पालिकाओं और अन्य क्षेत्रों में जरूरत के अनुसार डामर की बजाय मजबूत सीमेंट कंक्रीट की सड़कें बनाने का निर्णय लिया गया है। इससे लंबे समय तक चलने वाली सड़कें बनेंगी और नागरिकों के जीवन-यापन में आसानी होगी।'

प्राप्त जानकारी के अनुसार इससे पहले तक सीसी सड़कें सिर्फ शहरों में ही बनती थीं, लेकिन अब नगर पालिका के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में भी जहां जलभराव की समस्या आम है, वहां डामर वाली सड़कों को सीमेंट-कंक्रीट की सड़कों से बदला जाएगा।

सीमेंट-कंक्रीट की सड़कों का फायदा बताते हुए अधिकारियों ने कहा कि इन सड़कों का फायदा यह है कि ये डामर की सड़कों की तुलना में काफी ज्यादा मजबूत होती हैं और ज्यादा समय तक चलती हैं। ये भारी, ओवरलोडेड और मल्टी-एक्सल वाहनों की लगातार आवाजाही के लिए बेहतर होती हैं। साथ ही, इनमें बहुत कम रखरखाव और मरम्मत की जरूरत होती है, जिससे सड़क की देखभाल पर होने वाला लंबे समय का खर्च कम हो जाता है।

साथ ही अधिकारियों ने बताया कि सीमेंट-कंक्रीट (CC) की सड़कें में ना तो आसानी से गड्डे होते हैं और ना ही सड़क की सतह के खराब होने जैसी बार-बार होने वाली समस्याएं सामने आती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भारी बारिश या जलभराव वाले इलाकों में भी ये सड़के बहुत अच्छी तरह काम करती हैं।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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