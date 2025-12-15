Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़Gujarat teen husband slit his wife throat for old love and illicit relations dumps body in farm well
पुराने प्यार के लिए पत्नी का गला काट कुएं में फेंकी लाश, गुजरात में अवैध संबंध की खातिर हैवान बना पति

पुराने प्यार के लिए पत्नी का गला काट कुएं में फेंकी लाश, गुजरात में अवैध संबंध की खातिर हैवान बना पति

संक्षेप:

गुजरात के कच्छ जिले के एक गांव में 18 साल के युवक ने अपनी पत्नी की हत्या कर लाश को खेत पर बने एक कुएं में फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी के अपने गांव की ही एक दूसरी महिला से अवैध संबंध थे और वह उससे शादी करना चाहता था।

Dec 15, 2025 11:17 am ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, राजकोट
share

गुजरात के कच्छ जिले के भुज तालुका के नाना वरमोरा गांव में 18 साल के युवक ने अपनी पत्नी की कथित तौर पर हत्या कर लाश को खेत पर बने एक कुएं में फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी के अपने गांव की ही एक दूसरी महिला से अवैध संबंध थे और वह उससे शादी करना चाहता था। पुलिस ने आरोपी को अपराध के कुछ ही घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस संबंध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, 19 वर्षीय मृतका कुलसुम उर्फ ​​गुलसुम के पिता रामजू मामन ने शुक्रवार रात अपनी बेटी की हत्या करने के आरोप में आरोपी दामाद मोहसिन मामन के खिलाफ कच्छ पश्चिम के माधापार पुलिस थाने में शिकायत देकर एफआईआर दर्ज कराई थी।

दो साल पहले थी शादी

एफआईआर के मुताबिक, कुलसुम की शादी दो साल पहले मोहसिन से हुई थी। समुदाय के रीति-रिवाजों के हिसाब से उस वक्त वह नाबालिग थी। पुलिस ने बताया कि मोहसिन के कथित तौर पर शादी से पहले से करीब पांच साल से उसी गांव की एक दूसरी महिला से अवैध संबंध थे। इसको लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते थे। जांचकर्ताओं ने बताया कि मोहसिन पत्न कुलसुम को अपने अवैध संबंध की राह में रुकावट मानता था।

पुलिस ने बताया कि आरोपी मोहसिन ने शुक्रवार रात को कथित तौर पर एक धारदार हथियार से कुलसुम का गला काट दिया। इसके बाद लाश को एक बोरे में भरकर और मोटरसाइकिल पर लादकर उस खेत में ले गया, जहां वह काम करता था और उसे वहां बने कुएं में फेंक दिया।

कुलसुम के संदिग्ध परिस्थितियों में अचानक अपनी ससुराल से लापता होने के बाद शनिवार सुबह करीब 7 बजे यह अपराध सामने आया। थोड़ी दूरी पर रहने वाले कुलसुम के परिवार ने उसकी तलाश शुरू की। तलाश के दौरान कुलसुम के कपड़े खेत के कुएं में तैरते हुए दिखे, जिससे बाद में उसकी लाश बरामद की गई।

मोहसिन के चाचा की बेटी थी कुलसुम

जांच अधिकारी ए के जडेजा ने बताया कि पति-पत्नी आपस में चचेरे भाई-बहन थे। कुलसुम मोहसिन के चाचा की बेटी थी। पूछताछ के दौरान, पुलिस को पता चला कि मोहसिन ने शादी के बाद दूसरी महिला के साथ अपना रिश्ता फिर से शुरू कर दिया था, जिसके कारण कथित तौर पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया।

पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल किया गया चाकू और शव को ले जाने के लिए इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। हालांकि, हत्या में मोहसिन के माता-पिता की संलिप्तता के बारे में कोई सबूत सामने नहीं आया है, लेकिन पुलिस ने कहा कि यह पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है कि क्या इसमें कोई और भी शामिल था।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।