पुराने प्यार के लिए पत्नी का गला काट कुएं में फेंकी लाश, गुजरात में अवैध संबंध की खातिर हैवान बना पति
गुजरात के कच्छ जिले के एक गांव में 18 साल के युवक ने अपनी पत्नी की हत्या कर लाश को खेत पर बने एक कुएं में फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी के अपने गांव की ही एक दूसरी महिला से अवैध संबंध थे और वह उससे शादी करना चाहता था।
गुजरात के कच्छ जिले के भुज तालुका के नाना वरमोरा गांव में 18 साल के युवक ने अपनी पत्नी की कथित तौर पर हत्या कर लाश को खेत पर बने एक कुएं में फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी के अपने गांव की ही एक दूसरी महिला से अवैध संबंध थे और वह उससे शादी करना चाहता था। पुलिस ने आरोपी को अपराध के कुछ ही घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस संबंध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, 19 वर्षीय मृतका कुलसुम उर्फ गुलसुम के पिता रामजू मामन ने शुक्रवार रात अपनी बेटी की हत्या करने के आरोप में आरोपी दामाद मोहसिन मामन के खिलाफ कच्छ पश्चिम के माधापार पुलिस थाने में शिकायत देकर एफआईआर दर्ज कराई थी।
दो साल पहले थी शादी
एफआईआर के मुताबिक, कुलसुम की शादी दो साल पहले मोहसिन से हुई थी। समुदाय के रीति-रिवाजों के हिसाब से उस वक्त वह नाबालिग थी। पुलिस ने बताया कि मोहसिन के कथित तौर पर शादी से पहले से करीब पांच साल से उसी गांव की एक दूसरी महिला से अवैध संबंध थे। इसको लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते थे। जांचकर्ताओं ने बताया कि मोहसिन पत्न कुलसुम को अपने अवैध संबंध की राह में रुकावट मानता था।
पुलिस ने बताया कि आरोपी मोहसिन ने शुक्रवार रात को कथित तौर पर एक धारदार हथियार से कुलसुम का गला काट दिया। इसके बाद लाश को एक बोरे में भरकर और मोटरसाइकिल पर लादकर उस खेत में ले गया, जहां वह काम करता था और उसे वहां बने कुएं में फेंक दिया।
कुलसुम के संदिग्ध परिस्थितियों में अचानक अपनी ससुराल से लापता होने के बाद शनिवार सुबह करीब 7 बजे यह अपराध सामने आया। थोड़ी दूरी पर रहने वाले कुलसुम के परिवार ने उसकी तलाश शुरू की। तलाश के दौरान कुलसुम के कपड़े खेत के कुएं में तैरते हुए दिखे, जिससे बाद में उसकी लाश बरामद की गई।
मोहसिन के चाचा की बेटी थी कुलसुम
जांच अधिकारी ए के जडेजा ने बताया कि पति-पत्नी आपस में चचेरे भाई-बहन थे। कुलसुम मोहसिन के चाचा की बेटी थी। पूछताछ के दौरान, पुलिस को पता चला कि मोहसिन ने शादी के बाद दूसरी महिला के साथ अपना रिश्ता फिर से शुरू कर दिया था, जिसके कारण कथित तौर पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया।
पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल किया गया चाकू और शव को ले जाने के लिए इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। हालांकि, हत्या में मोहसिन के माता-पिता की संलिप्तता के बारे में कोई सबूत सामने नहीं आया है, लेकिन पुलिस ने कहा कि यह पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है कि क्या इसमें कोई और भी शामिल था।
