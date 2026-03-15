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नए साल की पार्टी में नाबालिग संग रेप, दोस्त ने दिया धोखा; वीडियो वायरल होने से खुला पूरा मामला

Mar 15, 2026 01:41 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद, गुजरात
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अपनी शिकायत में लड़की ने पुलिस को बताया कि ‘पार्टी में जाने के लिए वह अहमदाबाद से कलोल पहुंची, जहां पर उसे उसकी सहेली मिली, और जिसने उसकी मुलाकात एक 26 साल के युवक से करवाई।’

नए साल की पार्टी में नाबालिग संग रेप, दोस्त ने दिया धोखा; वीडियो वायरल होने से खुला पूरा मामला

गुजरात में अहमदाबाद के रानीप इलाके में रहने वाली एक 17 वर्षीय किशोरी को नशीला पदार्थ देकर उसका यौन उत्पीड़न करने का मामला सामने आया है। वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपी उसे 'न्यू ईयर पार्टी' के बहाने से माउंट आबू लेकर गए, जहां उन्होंने नशीला पदार्थ देकर उसके साथ इस वारदात को अंजाम दिया। दो आरोपियों में पीड़िता की एक नाबालिग दोस्त भी शामिल है, जिसने इस पूरी घटना का वीडियो बनाया था। पीड़िता को अपने साथ हुई इस घटना की जानकारी तब मिली, जब करीब ढाई महीने बाद सोशल मीडिया पर उसका वह वीडियो वायरल हो गया।

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पुलिस के पास दर्ज कराई शिकायत में पीड़िता ने बताया कि करीब एक साल पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के जरिए उसकी दोस्ती एक 14 साल की लड़की से हुई थी। इसके बाद दोनों लगातार सम्पर्क में रहने लगे। पिछले साल 30 दिसंबर को उस लड़की ने पीड़िता को नए साल पर माउंट आबू में होने वाली पार्टी में आने के लिए कहा, जिसके बाद वह तैयार हो गई।

नए साल की पार्टी मनाने गए थे माउंट आबू

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता ने बताया कि वह लड़की उसे नए साल की पार्टी के बहाने माउंट आबू ले गई, जहां उसे नशीला पदार्थ देते हुए उसका यौन उत्पीड़न किया गया, यहां तक कि उसकी जानकारी के बगैर उसका वीडियो भी बना लिया गया। हालांकि दो महीने गुजरने के बाद बी उसे अपने साथ हुई इस घटना का पता नहीं चला, लेकिन आरोपियों द्वारा बनाया गया वह वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, तब उसे अपने साथ हुई इस घटना का पता चला। जिसके बाद उसने शुक्रवार को रानीप पुलिस स्टेशन पहुंचकर इस मामले में शिकायत दर्ज करा दी।

दोनों आरोपियों ने पार्टी करने अलग कमरे में बुलाया

अपनी शिकायत में लड़की ने पुलिस को बताया कि 'पार्टी में जाने के लिए वह अहमदाबाद से कलोल पहुंची, जहां पर उसे उसकी सहेली मिली, और जिसने उसकी मुलाकात एक 26 साल के युवक से करवाई। इसके बाद हम तीनों ट्रेन में सवार होकर 31 दिसंबर की सुबह माउंटआबू पहुंचे और वहां एक होटल में चेक-इन किया।' उसी दिन दोपहर को उन दोनों ने पीड़िता को एक अलग कमरे में बुलाते हुए पार्टी में शामिल होने के लिए कहा।

कोल्ड्रिंक की बोतल में दिया नशीला पदार्थ

पीड़िता ने पुलिस को बताया ‘जब मैं वहां पहुंची तो वे दोनों बीयर पी रहे थे और उन्होंने मुझे पीने के लिए कोल्डड्रिंक दी। जिसे पीने के बाद मुझे नशा सा महसूस होने लगा और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मेरे कपड़े बिखरे हुए थे। इसके बाद मुझे अपने साथ कुछ गलत होने का शक हुआ, लेकिन जब मैंने उन दोनों से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कुछ स्पष्ट जवाब नहीं दिया। इसके बाद मैं अकेले ट्रेन से वापस अहमदाबाद लौट आई।’

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वीडियो वायरल हुआ तो वारदात का पता चला

करीब ढाई महीने पहले अपने साथ ही इस घटना का पता पीड़िता को हाल ही में उस वक्त चला, जब बीते बुधवार को पीड़िता को उसकी एक सहेली ने बताया कि सोशल मीडिया पर उसका एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में माउंटआबू साथ गए युवक को उसके साथ आधी-बेहोशी की हालत में दुष्कर्म करते और उसकी सहेली को उसे गलत तरीके से छूते और उसका वीडियो बनाते हुए देखा गया। जिसके बाद पीड़िता को समझ में आया कि उन दोनों ने साजिश रचकर धोखे के तहत उसे माउंटआबू बुलाया था।

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आरोपी युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार

इस मामले में रानीप पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं जिनमें बलात्कार, धोखे से यौन संबंध बनाना, सामूहिक बलात्कार, अपराध करने के इरादे से जहर या नशा देकर चोट पहुंचाना, आपराधिक विश्वासघात समेत कई अन्य धाराओं के अंतर्गत केस दर्ज किया है। उधर मामले की जानकारी देते हुए सहायक पुलिस आयुक्त (SC/ST सेल) रोशनी सोलंकी ने बताया कि पुलिस ने कलोल के रहने वाले 26 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि नाबालिग लड़की को निगरानी में रखा गया है।

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Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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