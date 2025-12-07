मोबाइल को लेकर बोरवेल में कूदा नाबालिग, 8 घंटे बाद निकाला गया; मौत

Hindustan Hindi News
संक्षेप:

गुजरात में कच्छ जिले के भुज तालुका के एक गांव में 140 फुट गहरे बोरवेल में गिरे 17 साल के मजदूर को आठ घंटे चले बचाव अभियान के बावजूद बचाया नहीं जा सका। यह बचाव अभियान रविवार सुबह हुआ।

Dec 07, 2025 09:01 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, कच्छ, भाषा
पुलिस उपाधीक्षक एमजे क्रिश्चियन ने बताया कि पुलिस को शनिवार शाम 6.30 बजे घटना की सूचना मिली और बोरवेल संचालकों और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर बचाव अभियान शुरू किया गया।

पुलिस अधिकारी ने कहा, जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पीड़ित बोरवेल के अंदर से चीख रहा था। ऑक्सीजन की तुरंत सप्लाई की गई। उन्होंने बताया कि शेख को करीब आठ घंटे की कोशिश के बाद रविवार तड़के करीब तीन बजे बाहर निकाला गया। पुलिस ने बताया, शेख को जीके जनरल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। क्रिश्चियन ने बताया कि शुरुआती जांच से खुलासा हुआ है कि शेख ने अपने पिता के साथ महंगे मोबाइल फोन को लेकर हुए विवाद के बाद बोरवेल में छलांग लगा दी।

उन्होंने बताया कि कथित तौर पर तीखी बहस के बाद उसने फोन फेंक दिया और बोरवेल में कूद गया। क्रिश्चियन ने कहा, हमने दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज किया है, लेकिन प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या प्रतीत होती है। बोरवेल की मुंडेर सतह से करीब 2.5 फुट ऊपर थी और यह पत्थर से ढका हुआ था। पीड़ित ने कथित तौर पर पत्थर हटाकर छलांग लगा दी। विस्तृत जांच जारी है। शेख का भाई मिखाइल (16) उसी फार्महाउस पर उसके साथ काम करता था। पोस्टमॉर्टम के बाद वह शव झारखंड ले गया है।

