गुजरात के इन खास टीचरों को मिला इनाम, जीवनभर कर सकेंगे बस में मुफ्त सफर, डिटेल

गुजरात में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का खिताब पाने वालों को भूपेंद्र सरकार ने खास तोहफा दिया है। अब ऐसे शिक्षक गुजरात और राज्य के बाहर कहीं भी फ्री में बस सेवा का लाभ ले सकते हैं। शिक्षकों को गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम (एसटी) की सभी बस सेवाओं में सफर करने पर ये लाभ मिलेगा। ये लाभ उन्हें जीवन भर मिलेगा।

गुजरात सरकार के ऑफिस से आई सूचना के अनुसार, भूपेंद्र पटेल ने सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का पुरस्कार प्राप्त करने वाले राज्य के शिक्षकों को एक महत्वपूर्ण तोहफा देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री के इस फैसले के अनुसार, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का पुरस्कार पाने वाले शिक्षक गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम (एसटी) की सभी बस सेवाओं में पूरे राज्य और राज्य के बाहर जहां तक बसें जाती हैं, वहां तक जीवन भर मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। इस फैसले का लाभ राज्य के अब तक के 957 राज्य और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षकों को मिलेगा, और भविष्य में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के लिए राज्य और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों को भी यह लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री के सामने गुजरात राज्य पुरस्कार विजेता शिक्षक महासंघ की ओर से दिए गए आवेदन पर संवेदनशील और सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए, मुख्यमंत्री ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पुरस्कार विजेता शिक्षकों को जीवन भर मुफ्त यात्रा की सुविधा देने वाले इस फैसले से अब तक राज्य के लगभग 957 राज्य और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षकों को लाभ होगा। इसके अलावा, भविष्य में राज्य या राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षक भी इस लाभ के हकदार होंगे।

इससे पहले, मुख्यमंत्री पटेल ने कहा था कि राज्य भर के स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को जल्द ही भरा जाएगा। मुख्यमंत्री शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य के दूरदराज के इलाकों के शिक्षकों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने 19 जिलों के दूरदराज के इलाकों से आए 37 विशिष्ट शिक्षकों के साथ बातचीत की और शिक्षा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया। शिक्षकों ने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ यह बातचीत उनके लिए बहुत उत्साहवर्धक थी।

शिक्षिका उन्नति पटेल ने एएनआई को बताया, "मैं अपनी टीम के साथ मिलकर हमेशा बच्चों के बारे में सोचती हूं। हम उनके लिए सब कुछ करते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि छात्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकें, हम स्कूलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए, मुख्यमंत्री ने हमें प्रोत्साहित करने के लिए यहां आमंत्रित किया। हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं।"