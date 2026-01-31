गणतंत्र दिवस समारोह में लगातार चौथे साल गुजरात का कमाल, जीता इस कैटेगरी में अवॉर्ड

संक्षेप: झांकी निर्माण की प्रक्रिया के समय राष्ट्रीय रंगशाला में आयोजित विभिन्न राज्यों के कलाकारों के सांस्कृतिक नृत्यों की प्रतियोगिता में भी गुजरात के नृत्य को प्रोत्साहक पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी को आयोजित परेड में गुजरात की झांकी ने एक बार फिर सफलता हासिल की और लगातार चौथी बार ‘पॉपुलर चॉइस श्रेणी’ में प्रथम स्थान प्राप्त किया। जिसके लिए शुक्रवार को विधिवत रूप से ट्रॉफी एवं पुरस्कार प्रदान किए गए। इस दौरान नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में केन्द्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने अपने करकमलों से विजेताओं को ट्रॉफी एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए, गुजरात राज्य की ओर से जिसे मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. विक्रांत पांडे तथा सूचना आयुक्त किशोर बचाणी ने स्वीकार किया। इसके साथ ही झांकी निर्माण की प्रक्रिया के समय राष्ट्रीय रंगशाला में आयोजित विभिन्न राज्यों के कलाकारों के सांस्कृतिक नृत्यों की प्रतियोगिता में भी गुजरात के नृत्य को प्रोत्साहक पुरस्कार प्राप्त हुआ।

इस बार गणतंत्र दिवस पर गुजरात की तरफ से गई झांकी ‘स्वतंत्रता का मंत्र : वंदे मातरम्’ विषय पर आधारित थी। जिसका निर्माण गुजरात सरकार के सूचना आयुक्त कार्यालय द्वारा किया गया था। सूचना आयुक्त किशोर बचाणी के दिशादर्शन तथा अपर सूचना निदेशक श्री अरविंद पटेल के मार्गदर्शन में संयुक्त सूचना निदेशक डॉ. संजय कचोट एवं फिल्म प्रोडक्शन शाखा की सूचना उप निदेशक सुश्री भावना वसावा द्वारा इस झांकी के निर्माण का समग्र कार्य किया गया था।

इस अवॉर्ड के मिलने पर खुशी जताते हुए सीएम भूपेंद्र पटेल ने कहा, ‘यह बहुत खुशी की बात है कि गुजरात की झांकी ने नई दिल्ली में 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर हुई नेशनल परेड में लगातार चौथे साल “पॉपुलर चॉइस अवॉर्ड” कैटेगरी में पहला स्थान हासिल करके इतिहास रच दिया है।'

आगे उन्होंने लिखा, 'गुजरात की ‘स्वतंत्रता का मंत्र: वंदे मातरम’ थीम पर आधारित झांकी ने बहुत दिलचस्पी और आकर्षण पैदा किया। देशभक्ति के साथ-साथ राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को दिखाने वाली गुजरात की झांकी को लोगों ने खूब सराहा। इससे पहले, गुजरात की झांकी ने साल 2023, 2024 और 2025 में लगातार तीन साल इस कैटेगरी में पहला पुरस्कार जीता है।’

बता दें कि इससे पहले वर्ष 2023 में नवीकरणीय ऊर्जा के अधिकतम् उपयोग के आह्वान को साकार करने में गुजरात की पहल के रूप में प्रस्तुत की गई ‘क्लीन ग्रीन एनर्जी युक्त गुजरात’ झांकी को ‘पॉपुलर चॉइस श्रेणी’ में पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसके साथ ही तीन साल पहले शुरू हुई विजय परंपरा को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2024 में प्रस्तुत की गई गुजरात की ‘धोरडो : वर्ल्ड बेस्ट टूरिज्म विलेज’ थीम आधारित झांकी ने ‘पॉपुलर चॉइस श्रेणी’ में पुरस्कार प्राप्त करने के साथ-साथ झांकियों की श्रेष्ठता की चयन समिति की ‘ज्यूरीस चॉइस’ श्रेणी में भी दूसरा स्थान प्राप्त किया था।