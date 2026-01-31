गुजरात में ‘रेबीज’ का कहर; 3 महीने पहले कुत्ते ने काटा, अब बेड की रेलिंग काट रहा तीन बच्चों का पिता

संक्षेप: गुजरात के बनासकांठा जिले के नालासर गांव से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक युवक कुत्ते के काटने के करीब तीन महीने बाद रेबीज का शिकार हो गया।

गुजरात के बनासकांठा जिले के नालासर गांव से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक युवक कुत्ते के काटने के करीब तीन महीने बाद रेबीज का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि पीड़ित, जो तीन बच्चों का पिता और पेशे से मजदूर है, उसे कुछ समय पहले एक पागल कुत्ते ने काट लिया था, लेकिन समय पर इलाज न मिलने के कारण अब उसमें रेबीज के घातक लक्षण दिखाई देने लगे हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीणों और परिवार के अनुसार, युवक अचानक हिंसक हो गया, कुत्तों की तरह भौंकने लगा और चार पैरों पर चलने की कोशिश करने लगा। स्थिति तब और बिगड़ गई जब उसने अपनी पत्नी पर हमला कर दिया, जिसके बाद डरे हुए परिवार ने उसे रस्सियों से बांधकर तड़के 3 बजे पालनपुर सिविल ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया।

अस्पताल में हड़कंप अस्पताल में युवक का व्यवहार और भी आक्रामक हो गया, जिससे वहां मौजूद अन्य मरीजों और कर्मचारियों में भगदड़ मच गई। इलाज के दौरान उसने खुद को छुड़ा लिया और लोहे के बेड की रेलिंग को दांतों से काटने लगा। सुरक्षा को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने उसे एक कमरे में बंद किया और जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और वन विभाग को सूचित किया।

आखिरकार वन विभाग की टीम ने जाल की मदद से उसे काबू किया, जिसके बाद उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर बेड से बांधा गया और इलाज शुरू किया गया। पालनपुर सिविल अस्पताल के डॉक्टर सुनील जोशी ने बताया कि युवक की हालत गंभीर है और उसके खून के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं।