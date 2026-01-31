Hindustan Hindi News
गुजरात में ‘रेबीज’ का कहर; 3 महीने पहले कुत्ते ने काटा, अब बेड की रेलिंग काट रहा तीन बच्चों का पिता

संक्षेप:

गुजरात के बनासकांठा जिले के नालासर गांव से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक युवक कुत्ते के काटने के करीब तीन महीने बाद रेबीज का शिकार हो गया।

Jan 31, 2026 11:00 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बनासकांठा
गुजरात के बनासकांठा जिले के नालासर गांव से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक युवक कुत्ते के काटने के करीब तीन महीने बाद रेबीज का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि पीड़ित, जो तीन बच्चों का पिता और पेशे से मजदूर है, उसे कुछ समय पहले एक पागल कुत्ते ने काट लिया था, लेकिन समय पर इलाज न मिलने के कारण अब उसमें रेबीज के घातक लक्षण दिखाई देने लगे हैं।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीणों और परिवार के अनुसार, युवक अचानक हिंसक हो गया, कुत्तों की तरह भौंकने लगा और चार पैरों पर चलने की कोशिश करने लगा। स्थिति तब और बिगड़ गई जब उसने अपनी पत्नी पर हमला कर दिया, जिसके बाद डरे हुए परिवार ने उसे रस्सियों से बांधकर तड़के 3 बजे पालनपुर सिविल ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया।

अस्पताल में हड़कंप

अस्पताल में युवक का व्यवहार और भी आक्रामक हो गया, जिससे वहां मौजूद अन्य मरीजों और कर्मचारियों में भगदड़ मच गई। इलाज के दौरान उसने खुद को छुड़ा लिया और लोहे के बेड की रेलिंग को दांतों से काटने लगा। सुरक्षा को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने उसे एक कमरे में बंद किया और जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और वन विभाग को सूचित किया।

आखिरकार वन विभाग की टीम ने जाल की मदद से उसे काबू किया, जिसके बाद उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर बेड से बांधा गया और इलाज शुरू किया गया। पालनपुर सिविल अस्पताल के डॉक्टर सुनील जोशी ने बताया कि युवक की हालत गंभीर है और उसके खून के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं।

डॉक्टरों ने इस घटना के जरिए लोगों को गंभीर चेतावनी दी है कि रेबीज एक जानलेवा बीमारी है। डॉ. जोशी के अनुसार, एक बार रेबीज के लक्षण (जैसे पानी से डरना या अत्यधिक आक्रामकता) दिखने शुरू हो जाएं, तो मरीज का बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। डॉक्टरों ने अपील की है कि किसी भी आवारा या पालतू कुत्ते के काटने पर उसे नजरअंदाज न करें और तुरंत 0, 3, 7 और 28वें दिन वैक्सीन का कोर्स पूरा करें।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Gujarat Gujarat News

