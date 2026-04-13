गुजरात के सुरेंद्रनगर में भीषण हादसा; बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे खड़े लोगों को रौंदा, 7 की मौत
गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है। यहां एक बेकाबू ट्रक ने सड़क पर कई लोगों को कुचल दिया। इस भीषण हादसे में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है और मामले की जांच जारी है।
गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले से एक बेहद दुखद और हृदयविदारक घटना सामने आई है। यहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़े कई लोगों को बेरहमी से कुचल दिया, जिनमें से 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस भीषण हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम और चीख-पुकार मच गई है।
शुरुआती जानकारी के अनुसार, यह हादसा जिले के एक व्यस्त राजमार्ग पर हुआ। बताया जा रहा है कि पीड़ित सड़क के किनारे खड़े थे, तभी अचानक एक अनियंत्रित ट्रक बहुत तेज गति से आया और उसने इन लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबर्दस्त थी कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला।
पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई
हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने तुरंत शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस द्वारा मृतकों की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। सुरेंद्रनगर पुलिस का कहना है कि आरोपी ट्रक ड्राइवर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
लोगों में नाराजगी
इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क सुरक्षा और भारी वाहनों की अनियंत्रित गति को लेकर भारी रोष जताया है। लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन तेज रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए।
लेखक के बारे मेंPraveen Sharma
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