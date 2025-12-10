Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
gujarat surat textile market massive fire took 4 hrs to get things normal no casualities reported know reason here
सूरत के कपड़ा बाजार में लगी आग को बुझाने में लगे 4 घंटे, पर एक राहत की बात

संक्षेप:

Dec 10, 2025 04:39 pm IST सूरत, एएनआई
गुजरात के सूरत में स्थित एक कपड़ा मार्केट में आज भीषण आग लग गई। आग की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसे बुझाने में 4 घंटे का समय लग गया। राहत की बात यह रही कि इल हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ। बता दें कि बुधवार सुबह सूरत के पार्वती पाट इलाके में स्थित राज टेक्सटाइल मार्केट के भूतल (ground floor) पर एक भीषण आग लग गई थी। यह आग जल्द ही फैलकर इमारत की आठवीं मंजिल तक पहुंच गई और कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया।

आग की खबर लगते ही दमकल विभाग (fire brigade) ने तुरंत कॉल जारी किया, और आग पर काबू पाने के लिए 22 फायर स्टेशनों से दो दर्जन दमकल गाड़ियां मौके पर पहुँचीं। दमकलकर्मियों की साढ़े तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी बसंत पारिख के अनुसार, आग एक बिजली के तार से लगी थी। इमारत की बिजली जल्द ही बंद कर दी गई थी। हालांकि, तब तक आग तीन से चार मंजिलों पर फैल चुकी थी। दुकानों के अंदर भरे हुए सामान के कारण पूरी इमारत में धुएं का गुबार बढ़ गया था।

सूरत के मुख्य अग्निशमन अधिकारी, बसंत पारिख ने बताया कि फायर कंट्रोल रूम को सुबह 7:14 बजे सूचना मिली, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तीन सबसे नजदीकी स्थानों से दमकल गाड़ियों को भेजा गया। उन्होंने कहा, "हमें फायर कंट्रोल रूम में सुबह 7:14 बजे कॉल आया, जिसके बाद हमने तीन सबसे नजदीकी फायर स्टेशनों डुंभल फायर स्टेशन, डिंडोली फायर स्टेशन और मन दरवाजा फायर स्टेशन से दमकल गाड़ियों को भेजा। जब दमकल अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि बाजार की पूरी इमारत घने धुएं से ढंकी हुई थी।"

मुख्य अग्निशमन अधिकारी बसंत पारिख आगे बताया कि चूंकि आग बहुत भयावह थी, इसलिए लगभग 20 से 22 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। इमारत की तीसरी, पांचवीं और सबसे ऊपरी मंजिल आग की लपटों की चपेट में थी। धुएं की तीव्रता के कारण दमकलकर्मियों को इमारत के अंदर जाने के लिए श्वास उपकरण (breathing apparatus) का इस्तेमाल करना पड़ा।

