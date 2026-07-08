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गुजरात के सूरत में काल बनी बारिश! 9 की मौत, 3500 से ज्यादा लोगों का हुआ रेस्क्यू

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, सूरत
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गुजरात के सूरत में 24 घंटे में रिकॉर्ड 358 मिमी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। बारिश संबंधी घटनाओं में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3,500 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया। राहत कार्य के लिए NDRF और SDRF की टीमें लगातार बचाव अभियान चला रही हैं।

गुजरात के सूरत में काल बनी बारिश! 9 की मौत, 3500 से ज्यादा लोगों का हुआ रेस्क्यू

गुजरात में मानसून ने एक बार फिर तबाही मचाई है। पिछले दो दिनों में हुई रिकॉर्ड बारिश के कारण सूरत जिला बुरी तरह जलमग्न हो गया। बाढ़ जैसे हालात के बीच विभिन्न बारिश संबंधी घटनाओं में कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई, जबकि 3,500 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। हालात से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) और राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) की कई टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं।

सूरत में हुई 358 मिमी बारिश

प्रशासन के अनुसार, मंगलवार सुबह 6 बजे से बुधवार सुबह 6 बजे तक सूरत शहर में 358 मिमी बारिश दर्ज की गई। जिले के पलसाणा में सबसे अधिक 462 मिमी, कामरेज में 442 मिमी, बारडोली में 191 मिमी, महुवा में 199 मिमी, अंबिका में 173 मिमी और उमरपाड़ा में 20 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई। दक्षिण गुजरात के अन्य इलाकों में भी भारी बारिश हुई।

सूरत में कुल 9 मौतें हुईं, स्कूल-कॉलेज बंद

सूरत कलेक्टर तेजस परमार ने बताया कि जिले में हुई नौ मौतें करंट लगने, डूबने, आकाशीय बिजली गिरने और पेड़ गिरने जैसी बारिश से जुड़ी घटनाओं में हुई हैं। भारी बारिश के कारण सड़कों, रिहायशी इलाकों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में पानी भर गया। कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने से लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए नावों और ट्रैक्टरों का सहारा लेना पड़ा। हालात को देखते हुए स्कूल और कॉलेज भी बंद कर दिए गए।

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पूरे गुजरात में 7522 लोगों का रेस्क्यु किया गया

राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के मुताबिक, पूरे गुजरात में अब तक 7522 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जबकि 3711 लोगों को रेस्क्यू किया गया। इनमें सबसे अधिक राहत अभियान सूरत में चलाया गया, जहां 3593 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया। इसके अलावा नवसारी, अमरेली, गिर सोमनाथ, जूनागढ़, आनंद, भावनगर, डांग, पोरबंदर, तापी और वलसाड में भी बचाव अभियान चलाया गया।

12 NDRF टीमें और 27 SDRF टीमें तैनात

राहत कार्यों के लिए राज्य सरकार ने 12 NDRF टीमें और 27 SDRF प्लाटून तैनात किए हैं। इनमें सूरत में सबसे अधिक दो NDRF टीमें और पांच SDRF प्लाटून तैनात हैं। हालांकि बुधवार को बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आई। सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई। वलसाड जिले के नानापोंढा में सबसे अधिक 38 मिमी वर्षा हुई।

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जानिए गुजरात में अब तक कितनी बारिश हो चुकी

राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार, इस मानसून सीजन में गुजरात में अब तक 222.10 मिमी यानी सामान्य मौसमी वर्षा का 24.44 प्रतिशत बारिश हो चुकी है। वहीं, दक्षिण गुजरात में सबसे अधिक 526.25 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। उधर, सरदार सरोवर बांध अपनी कुल क्षमता का 65.54 प्रतिशत भर चुका है, जबकि राज्य के अन्य 206 जलाशयों में औसतन 41.17 प्रतिशत जल भंडारण है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


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