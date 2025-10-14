Hindustan Hindi News
Hindi Newsगुजरात न्यूज़gujarat surat non veg party organised inside school video surfaces online action on principal

स्कूल में पार्टी और खाने में नॉन वेज; गुजरात में कहां मचा बवाल? वीडियो भी वायरल हो गया

यह विवाद तब शुरू हुआ जब रविवार को गोडादरा क्षेत्र में स्थित प्राथमिक विद्यालय संख्या 342 के परिसर में एक कार्यक्रम के दौरान लोगों को चिकन और मटन के व्यंजन खाते हुए दिखाने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यह आयोजन रविवार दोपहर को हुआ था।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, सूरतTue, 14 Oct 2025 10:52 AM
गुजरात में सूरत की एक स्कूल में प्रिंसिपल को एक पार्टी रखना महंगा पड़ गया। प्रिंसिपल ने दरअसल पार्टी में खाने के मेन्यू में नॉन वेज रखा था, जिसके बाद इसे लेकर बवाल मच गया। पार्टी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। विवाद बढ़ता देख प्रिंसिपल को अनुमति के बिना परिसर में कथित तौर पर नॉन-वेज पार्टी आयोजित करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। अधिकारी ने यह भी बताया कि प्रधानाचार्य को विभागीय जांच का सामना भी करना पड़ेगा।

यह विवाद तब शुरू हुआ जब रविवार को गोडादरा क्षेत्र में स्थित प्राथमिक विद्यालय संख्या 342 के परिसर में एक कार्यक्रम के दौरान लोगों को चिकन और मटन के व्यंजन खाते हुए दिखाने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यह आयोजन रविवार दोपहर को हुआ था। स्कूल के मुख्य गेट पर लगे एक तेलुगु भाषा के बैनर से संकेत मिला कि यह 1987 से 1991 के बीच इस स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों का पुनर्मिलन समारोह (reunion) था।

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर फैला और लोगों ने विरोध जताना शुरू किया, स्कूल की देखरेख करने वाली सूरत नगर निगम (SMC) की प्राथमिक शिक्षा समिति (PEC) ने रविवार शाम को ही जांच शुरू कर दी थी। इस जांच के आधार पर, PEC ने सोमवार को स्कूल के प्रधानाचार्य प्रभाकर एलिगाटिन को निलंबित कर दिया। समिति के अध्यक्ष राजेंद्र कपाड़िया ने कहा, "यह वास्तव में एक निंदनीय कार्य है, क्योंकि इस कार्यक्रम के दौरान लोगों को नॉन-वेज परोसा गया। स्कूल के अंदर इस आयोजन के लिए अधिकारियों से कोई अनुमति नहीं ली गई थी।" उन्होंने आगे कहा, “हमारी छवि ख़राब करने के लिए हमने स्कूल के प्रधानाचार्य को निलंबित कर दिया है। उनके ख़िलाफ़ विभागीय जांच भी की जाएगी।”

अपनी सफ़ाई में प्रिंसिपल ने एलिगाटिन ने दावा किया कि नॉन-वेज का सामान स्कूल के बाहर से लाया गया था और जब संस्थान के पूर्व छात्रों को यह परोसा गया, तब वह वहां मौजूद नहीं थे। निलंबित प्रधानाचार्य ने कहा, "यह पुराने छात्रों का पुनर्मिलन समारोह था और उनमें से कई अपने बच्चों के साथ विदेश से यहाँ आए थे। हमने इस कार्यक्रम को एक फ़ार्महाउस में आयोजित करने की योजना बनाई थी, लेकिन आख़िरी समय पर वह रद्द हो गया।" एलिगाटिन ने आगे बताया, "इसके बाद, रविवार को स्कूल के पीछे रीयूनियन जैसा कार्यक्रम आयोजित करने का फ़ैसला लिया गया। नॉन-वेज का सामान उनकी ओर से बाहर से लाया गया था। मैं उस समय वहां मौजूद नहीं था।"

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
Gujarat News Surat

