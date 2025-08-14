gujarat students lack basic maths parakh assessment report reveals truth know full details शिक्षा का ये हाल! गुजरात के छात्रों को बेसिक मैथ्स भी नहीं आती,पोल खोल रही रिपोर्ट, Gujarat Hindi News - Hindustan
परख' (समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण) केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है जिसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) द्वारा निष्पादित (Execute) किया जाता है।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबादThu, 14 Aug 2025 05:56 PM
एक ऐसे राज्य में जहां लाभ की गणना करने, मार्जिन पर बातचीत करने और एक-एक रुपये का मोलभाव करने की क्षमता स्वाभाविक है, वहां उम्मीद की जाती है कि इसकी कक्षाएं गणित के आत्मविश्वास से भरी होंगी। फिर भी, नवीनतम 'परख' मूल्यांकन रिपोर्ट एक गंभीर तस्वीर पेश करती है। गुजरात के छात्र चाहे वे सरकारी में हो या निजी स्कूलों में, राज्य या केंद्रीय बोर्ड में, शहरों या गांवों में पढ़ रहे हों, बुनियादी बातों में लड़खड़ा रहे हैं। उन्हें संख्याओं को क्रम में व्यवस्थित करने से लेकर बीजगणित(Algebra) में सूत्रों को लागू करने तक, हर चीज़ का परीक्षण किया गया,और वे लगातार राष्ट्रीय मानकों से पीछे रहे। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह सिर्फ खराब परीक्षा अंकों के बारे में नहीं है, बल्कि एक बढ़ते सीखने के अंतर का संकेत है जो राज्य के भविष्य के कार्यबल को प्रभावित कर सकता है।

'परख' (समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण) केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है जिसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा निष्पादित (Execute) किया जाता है। 2024 के मूल्यांकन में 3,536 स्कूलों में कक्षा 3, 6 और 9 के 1 लाख से अधिक छात्रों का परीक्षण किया गया। 'परख' के आंकड़ों के अनुसार, कक्षा 3 के लिए संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम(Ascening And Descending Order) में व्यवस्थित करने से लेकर कक्षा 9 के लिए किसी दिए गए आकार का क्षेत्रफल(Area Of Given Shape) निकालने तक, इसे सफलतापूर्वक पूरा करने वाले छात्रों का हिस्सा राष्ट्रीय औसत से कम था।

गुजरात में हर जगह, चाहे वह केंद्र सरकार के स्कूल हों या राज्य सरकार के स्कूल, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल हों या निजी स्कूल, अंक कम रहे। कक्षा 3 में, देश भर में 54% छात्र गुणन को बार-बार जोड़ के रूप में और विभाजन को समान बंटवारे के रूप में पहचान सकते थे, लेकिन गुजरात में केवल 48% ही ऐसा कर पाए। इसी तरह, जहां पूरे भारत में 61% छात्र मिनटों और घंटों को दिनों में बदल सकते थे, वहीं गुजरात के केवल 52% छात्र ही ऐसा कर पाए।

यह अंतर उच्च स्तर पर भी बना रहा। कक्षा 9 में, 32% छात्र चर, गुणांक और स्थिरांक(variables, coefficients, and constants) से जुड़े बुनियादी कार्य कर सकते थे, जबकि राष्ट्रीय औसत 38% था। क्षेत्रफल मापने के लिए सूत्रों को लागू करने में, गुजरात का आंकड़ा 33% था, जबकि भारत का 39% था। दिलचस्प बात यह है कि इस विषय ने लिंग, सामाजिक वर्ग और स्कूल के प्रकार के बीच एक बड़ा समानता स्थापित की। श्रेणियों के बावजूद, गुजरात के छात्र राष्ट्रीय औसत से मेल नहीं खा पाए।

कक्षा 3 में, गुजरात के केवल 44% छात्र मात्रा, आकार, स्थान और माप पर बुनियादी समस्याओं को हल कर सके, जबकि केरल में यह 65%, राजस्थान में 62% और महाराष्ट्र में 60% था। राष्ट्रीय औसत 55% था। जबकि कुछ शिक्षकों ने सर्वेक्षण पद्धति पर सवाल उठाए, अधिकांश सहमत हैं कि निष्कर्ष एक गंभीर सीखने के अंतर को उजागर करते हैं। सेंट जेवियर्स कॉलेज में गणित विभाग के प्रमुख और गुजरात गणित सोसाइटी के ट्रस्टी उदयन प्रजापति ने कहा, "हमारी शिक्षाशास्त्र के साथ एक प्राथमिक मुद्दा यह है कि गणित को रटकर पढ़ाया जाता है।" "गुजरात अब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के पाठ्यक्रम का पालन कर रहा है, जो छात्रों के लिए काम नहीं कर रहा है। गुजरात के संदर्भ में, पहले की पाठ्यपुस्तकें छात्रों के लिए अधिक सुलभ थीं।"

विशेषज्ञों ने पहेलियों, सुडोकू जैसे खेलों और व्यावहारिक अनुप्रयोगों के माध्यम से रुचि को फिर से जगाने की सलाह दी। प्रजापति ने कहा कि छात्र कक्षा 10 में मानक स्तर के बजाय बुनियादी गणित का विकल्प चुन रहे हैं। मानक गणित में अधिक चुनौतीपूर्ण प्रश्न पत्र होता है, जिसमें अधिक जटिल समस्याएं और केस स्टडी शामिल होती हैं, जबकि बुनियादी गणित मूलभूत अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करता है और इसमें एक सरल प्रश्न पत्र होता है।

वडनगर के एक सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य और लगभग 30 वर्षों से गणित के शिक्षक कल्पेश अखानी के लिए छात्र 20×10 तक पहाड़े भूल गए हैं।" "पहाड़ों का पाठ कई स्कूलों में एक परंपरा थी। इसने जटिल गणनाओं के लिए एक मजबूत आधार बनाया। यदि कोई बच्चा कक्षा 6 से पहले इस नींव को बनाने में विफल रहता है, तो उसे पकड़ना बहुत कठिन हो जाता है। हमारे इंजीनियर और एसटीईएम शोधकर्ता कहां से आएंगे?"

भावेश पाठक, एक वरिष्ठ शिक्षक हैं, इन्होंने इस विषय को पढ़ाने के लिए कई नवीन तरीके बनाए हैं। उन्होंने कहा कि इस अकादमिक कमजोरी के गंभीर परिणाम होते हैं। उन्होंने कहा, "इंजीनियरिंग की सीटें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन लेने वाले बहुत कम हैं। अगर विज्ञान शिक्षकों के पास गणित की डिग्री नहीं है, तो वे इसे पढ़ाने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित नहीं हैं।" पाठक ने कहा कि इस विषय को रहस्यमुक्त किया जाना चाहिए: "हमें इसे एक कठिन विषय के रूप में नहीं मानना चाहिए। हम छात्रों को इसके व्यावहारिक उपयोगों से जोड़ने में विफल रहते हैं। एक बार जब वे इसके वास्तविक दुनिया के मूल्य को देखते हैं, तो वे इसका आनंद लेना शुरू कर देते हैं।"

