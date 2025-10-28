Hindustan Hindi News
बिहार के बाद गुजरात में शुरू होगा SIR, आज से ट्रेनिंग; फरवरी तक फाइनल लिस्ट

संक्षेप: गुजरात में मुख्य चुनाव अधिकारी का दफ्तर आज से इलेक्टोरल रोल्स का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) शुरू कर रहा है, जिसका उद्देश्य हर वोटर की जांच कर फर्जी नामों को हटाना और लिस्ट को 7 फरवरी 2026 तक 100% सटीक बनाना है।

Tue, 28 Oct 2025 09:03 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद
बिहार के बाद अब गुजरात में SIR शुरू होने जा रहा है। गुजरात के मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) का दफ्तर आज यानी मंगलवार से इलेक्टोरल रोल्स की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) शुरू कर रहा है। ये पूरा ऑपरेशन 7 फरवरी 2026 तक चलेगा। राज्य के हर वोटर को चेक किया जाएगा। फर्जी वोटरों को बाहर किया जाएगा।

कब शुरू होगा SIR?

28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक नई-पुरानी स्टाफ को SIR का गुरु सिखाया जाएगा। इसके बाद 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक BLO (बूथ लेवल ऑफिसर्स) हर घर पहुंचकर वेरिफिकेशन करेंगे। 9 दिसंबर को पहला ड्राफ्ट बाहर आएगा। 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक कोई भी शिकायत या दावा दर्ज करा सकेगा। हियरिंग और चेकिंग 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक चलेगी। 7 फरवरी 2026 को सुपरक्लीन इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा।

अधिकारी बता रहे हैं कि SIR का मकसद है लिस्ट को 100% सटीक बनाना। योग्य वोटर जुड़ेंगे, डुप्लिकेट या गलत एंट्रीज डिलीट। जॉइंट CEO अशोक पटेल ने कहा, "मंगलवार से नई स्टाफ की ट्रेनिंग शुरू, BLO सब अलर्ट पर हैं।"

कांग्रेस ने शुरू किया विरोध

विपक्षी कांग्रेस SIR के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश अध्यक्ष अमित चवड़ा ने कहा, "चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। हम किसी भी असली वोटर का नाम डिलीट नहीं होने देंगे, चाहे जो हो जाए।" कांग्रेस SIR में गलत डिलीशन का पुरजोर विरोध करेगी।

