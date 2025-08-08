Gujarat Set to Table Uniform Civil Code Bill in Upcoming Monsoon Session गुजरात में जल्द लागू होगा यूसीसी? मॉनसून सत्र में विधानसभा में हो सकता है बिल पेश, Gujarat Hindi News - Hindustan
Gujarat Set to Table Uniform Civil Code Bill in Upcoming Monsoon Session

गुजरात में जल्द लागू होगा यूसीसी? मॉनसून सत्र में विधानसभा में हो सकता है बिल पेश

गुजरात सरकार मॉनसून सत्र में समान नागरिक संहिता (UCC) बिल पेश करने की तैयारी में है। रंजना देसाई की कमेटी जल्द सीएम को सिफारिशें सौंपेगी। यह बिल सामाजिक एकता को बढ़ावा दे सकता है और गुजरात को UCC लागू करने वाला दूसरा राज्य बना सकता है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबादFri, 8 Aug 2025 05:46 AM
गुजरात में एक बड़ा बदलाव की बयार बहने वाली है। राज्य सरकार समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। सूत्रों की मानें तो आगामी मॉनसून सत्र में गुजरात विधानसभा में यूसीसी बिल पेश किया जा सकता है।

कमेटी जल्द रिपोर्ट सीएम को देगी

इस महत्वपूर्ण बिल को तैयार करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय कमेटी को सौंपी गई थी। 4 फरवरी को गठित इस कमेटी को शुरू में 45 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन अब खबर है कि यह कमेटी जल्द ही, यानी अगले एक महीने के भीतर, अपनी सिफारिशें मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को सौंप देगी। हाल ही में गांधीनगर में कमेटी ने सीएम पटेल से मुलाकात कर अपनी प्रगति के बारे में बताया।

मॉनसून सत्र में आ सकता है बिल

पार्टी सूत्रों का कहना है कि UCC बिल को मनसून सत्र में विधानसभा के पटल पर रखा जा सकता है। यह सत्र गुजरात में कानूनी और सामाजिक सुधारों के लिहाज से ऐतिहासिक साबित हो सकता है। अगर यह बिल पास हो जाता है, तो उत्तराखंड के बाद गुजरात UCC लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन सकता है।

क्या है समान नागरिक संहिता?

समान नागरिक संहिता यानी UCC का मतलब है देश में सभी धर्मों और समुदायों के लिए एक समान कानून, जो विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति जैसे निजी मामलों को नियंत्रित करेगा। इसका मकसद है सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना और कानूनी एकरूपता लाना। गुजरात में इसकी चर्चा जोरों पर है, और अब यह हकीकत में बदलने की ओर बढ़ रहा है।

क्या होगा असर?

यूसीसी लागू होने से गुजरात में सभी समुदायों के लिए एकसमान कानून लागू होंगे, जिससे सामाजिक एकता को बल मिलेगा। हालांकि, इस मुद्दे पर कई तरह की राय भी सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे सामाजिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम मान रहे हैं, तो कुछ इसे सांस्कृतिक विविधता पर प्रभाव डालने वाला कदम बता रहे हैं।

