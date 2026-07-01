गुजरात में अगले तीन दिन भयंकर बारिश का दौर, IMD ने इन जिलों के लिए जारी किया रेड अलर्ट; तूफानी रफ्तार से हवा भी चलेगी
बीते दिन दक्षिण गुजरात क्षेत्र में ज्यादातर जगहों पर, सौराष्ट्र में कुछ जगहों पर और उत्तर गुजरात क्षेत्र में इक्का-दुक्का जगहों पर बारिश हुई। जबकि कच्छ में मौसम सूखा रहा। इस दौरान नवसारी, वलसाड और सूरत में कुछ जगहों पर जबकि सौराष्ट्र के अमरेली जिले में इक्का-दुक्का जगहों पर भारी बारिश हुई।
गुजरात के कई इलाकों में मॉनसून एक्टिव हो चुका है, जिसके चलते प्रदेश के कई इलाकों में शानदार बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने कहा कि अगले दो से तीन दिनों में मॉनसून के उत्तर अरब सागर और गुजरात के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। इस दौरान विभाग ने अगले 5 दिन प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि अन्य हिस्सों में मध्यम बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। बुधवार को विभाग ने प्रदेश के 15 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। साथ ही प्रदेश में 40 से 50 किमी प्रति घंटा की रफ़्तार से हवा चलने के साथ मध्यम दर्जे का आंधी-तूफान आने की भी आशंका है।
बीते दिन के मौसम की बात करें तो प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश डांग में 37 मिमी, सूरत में 29.1 मिमी, पोरबंदर में 22.4 मिमी और सुरेंद्रनगर में 8 मिमी दर्ज की गई। इस दौरान राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान अहमदाबाद में 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान सूरत में 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
अगले पांच दिन के लिए मौसम का पूर्वानुमान
1 जुलाई को प्रदेश के सूरत, नवसारी, वलसाड, नर्मदा, भरूच, तापी, डांग, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ, वडोदरा, छोटा उदेपुर, सौराष्ट्र, राजकोट और जूनागढ़ में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश और कहीं-कहीं बहुत ज़्यादा भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा आणंद, पंचमहल, दाहोद, महीसागर, तापी, राजकोट, बोटाद जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान इन सभी जिलों में बिजली कड़कने और 40 से 50 किमी प्रति घंटा की रफ़्तार से हवा चलने के साथ मध्यम दर्जे का आंधी-तूफान आने की भी आशंका है।
2 जुलाई के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड, नर्मदा, भरूच, तापी, सौराष्ट्र, अमरेली, भावनगर, वडोदरा, छोटा उदेपुर, राजकोट, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, बोटाद और दीव में कहीं-कहीं बहुत भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना जताई है। इसके अलावा बनासकांठा, वाव-थराद, पाटण, मेहसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, अरावली, खेड़ा, अहमदाबाद, आणंद, पंचमहल, दाहोद, महीसागर, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ, बोटाद, द्वारका, मोरबी, कच्छ और दीव में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान इन जिलों में बिजली कड़कने और 40-50 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चलने के साथ मध्यम दर्जे की आंधी आने की भी आशंका है।
3 जुलाई को प्रदेश के डांग, तापी, नवसारी, वलसाड, नर्मदा, भरूच, सूरत, अमरेली, भावनगर, आणंद, पंचमहल, दाहोद, वडोदरा, छोटा उदेपुर, राजकोट, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ और दीव में कुछ जगहों पर बहुत भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। जबकि बनासकांठा, वाव-थराद, पाटण, मेहसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, अरावली, खेड़ा, अहमदाबाद, महीसागर, नर्मदा, सुरेंद्रनगर, जामनगर, बोटाद, द्वारका, मोरबी और कच्छ में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान इन सभी जिलों में 40-50 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चलने के साथ मध्यम दर्जे का आंधी-तूफान आने की भी आशंका है।
मौसम की वर्तमान परिस्थिति
1 जुलाई 2026 को दक्षिण-पश्चिम मॉनसून उत्तर अरब सागर, गुजरात, पूरे दमन और दीव, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बचे हुए हिस्सों, पूरे जम्मू-कश्मीर और हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ गया है। समुद्र तल पर ऑफ-शोर ट्रफ (तट से दूर कम दबाव का क्षेत्र) अब दक्षिण गुजरात से कर्नाटक तक फैला हुआ है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
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