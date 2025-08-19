पहलगाम हमले पर नाटक में 'आतंकी' बनीं छात्राओं ने पहना बुर्का, स्कूल के वायरल वीडियो पर हंगामा
गुजरात के भावनगर में स्वतंत्रता दिवस पर स्कूल के कार्यक्रम के दौरान पहलगाम आतंकी हमले का नाटक किया गया। इसमें आतंकी बनी छात्राओं ने बुर्का पहना हुआ था। वीडियो पर हंगामा हो रहा है।
गुजरात के भावनगर में स्कूल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पहलगाम आतंकी हमले पर नाटक किया गया। इस वीडियो में कुछ छात्राओं ने नाटक में आतंकी की भूमिका निभाई। उन्होंने इस दौरान बुर्का पहना हुआ था। इस वीडियो से लोगों में नाराजगी है और विवाद खड़ा हो गया है।
नाटक कथित तौर पर पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित था। शुरुआत में कुछ छात्राएं सफेद सलवार-कुर्ता और नारंगी दुपट्टा पहनकर शांति प्रिय कश्मीर का गीत पर नृत्य कर रही थीं। इसके बाद बुर्का पहने छात्राएं हथियार लेकर एंट्री लेती हैं और नाचती छात्राओं पर गोलियां चलाने लगती हैं। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने यह कदम सांप्रदायिक भावनाओं को आहत करने वाला बताया और आलोचना की।
स्कूल प्रशासन की प्रतिक्रिया
इस पूरे घटनाक्रम पर स्कूल के प्रिंसिपल राजेंद्र डेव ने कहा कि नाटक का उद्देश्य देशभक्ति और सशस्त्र बलों के महत्व को समझाना था। उन्होंने बताया कि छात्राओं ने आतंकवादी, सैनिक और पीड़ित महिलाओं की भूमिका निभाई। उन्होंने कहा, “जिन छात्राओं को आतंकवादी की भूमिका दी गई थी, उन्हें काले कपड़े पहनने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने बुर्का पहन लिया। हमारा मकसद किसी समुदाय को ठेस पहुंचाना नहीं था। यह नाटक छात्रों में देशभक्ति और स्वतंत्रता दिवस के प्रति सम्मान बढ़ाने के लिए किया गया था।”
प्रशासन ने शुरू की जांच
भावनगर नगर निगम के प्राइमरी एजुकेशन कमेटी के अधिकारी मुंजल बालदानीय ने बताया कि मामला सोशल मीडिया से सामने आया। उन्होंने कहा कि जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा, “वीडियो की जांच चल रही है। जांच पूरी होने के बाद स्कूल प्रिंसिपल और शिक्षकों को शो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा। चूंकि स्कूल नगर निगम द्वारा संचालित है, आगे की कार्रवाई प्राइमरी एजुकेशन कमेटी करेगी।”
