गुजरात के स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला निकला 5वीं क्लास का बच्चा, वजह हैरान कर देगी

Feb 18, 2026 07:47 am ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
गुजरात में पिछले दिनों कुछ स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने बताया धमकी भरे इमेल किसी और ने नहीं बल्कि उसी स्कूल के कक्षा पांचवी के एक 11 साल के बच्चे थे।

गुजरात में पिछले दिनों कुछ स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने बताया धमकी भरे इमेल किसी औऱ ने नहीं बल्कि उसी स्कूल के कक्षा पांचवी के एक 11 साल के बच्चे थे। वजह थी रोजाना के रूटीन से उसका बोर हो जाना। दरअसल गुजरात के हरनी में ब्राइट स्कूल को शाम 5 बजकर 30 मिनट धमकी भरा ईमेल आया था। स्कूल में बम की खबर मिलते ही पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंची तलाशी शुरू की लेकिन कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस को शुरुआती जांच में ही शक हो गया था क्योंकि इस ईमेल की भाषा बाकी स्कूलों को मिले धमकी भरे ईमेल से काफी अलग थी। डीसीपी (क्राइम) हिमांशु कुमार वर्मा ने बताया कि ईमेल में लिखा था कि स्कूल में बम रख दिया गया है और अब स्कूल की छुट्टियां घोषित कर दी जानी चाहिए। जब पुलिस ने तकनीकी जांच के जरिए ईमेल आईडी को ट्रेस किया, तो पता चला कि यह मेल बापोद इलाके में रहने वाले एक परिवार के फोन से भेजा गया था।

पुलिस जब उस घर पहुंची तो पता चला कि यह हरकत 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक 11 साल के बच्चे की थी। बच्चे ने अपनी मां के मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर यह मेल भेजा था, जबकि उसकी मां को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पूछताछ में बच्चे ने कुबूल किया कि उसने खबरों में स्कूलों को मिल रही बम की धमकियों के बारे में सुना था। वह रोज-रोज स्कूल जाने से ऊब चुका था और कुछ दिन की छुट्टियां चाहता था, इसलिए उसने दहशत पैदा करने के लिए यह रास्ता चुना। पुलिस ने बच्चे के माता-पिता को कड़ी चेतावनी दी है और लोगों से अपील की है कि इस तरह के मजाक या प्रैंक से बचें, क्योंकि यह आपको गंभीर कानूनी मुसीबत में डाल सकता है।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

