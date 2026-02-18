गुजरात के स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला निकला 5वीं क्लास का बच्चा, वजह हैरान कर देगी
गुजरात में पिछले दिनों कुछ स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने बताया धमकी भरे इमेल किसी और ने नहीं बल्कि उसी स्कूल के कक्षा पांचवी के एक 11 साल के बच्चे थे।
गुजरात में पिछले दिनों कुछ स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने बताया धमकी भरे इमेल किसी औऱ ने नहीं बल्कि उसी स्कूल के कक्षा पांचवी के एक 11 साल के बच्चे थे। वजह थी रोजाना के रूटीन से उसका बोर हो जाना। दरअसल गुजरात के हरनी में ब्राइट स्कूल को शाम 5 बजकर 30 मिनट धमकी भरा ईमेल आया था। स्कूल में बम की खबर मिलते ही पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंची तलाशी शुरू की लेकिन कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस को शुरुआती जांच में ही शक हो गया था क्योंकि इस ईमेल की भाषा बाकी स्कूलों को मिले धमकी भरे ईमेल से काफी अलग थी। डीसीपी (क्राइम) हिमांशु कुमार वर्मा ने बताया कि ईमेल में लिखा था कि स्कूल में बम रख दिया गया है और अब स्कूल की छुट्टियां घोषित कर दी जानी चाहिए। जब पुलिस ने तकनीकी जांच के जरिए ईमेल आईडी को ट्रेस किया, तो पता चला कि यह मेल बापोद इलाके में रहने वाले एक परिवार के फोन से भेजा गया था।
पुलिस जब उस घर पहुंची तो पता चला कि यह हरकत 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक 11 साल के बच्चे की थी। बच्चे ने अपनी मां के मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर यह मेल भेजा था, जबकि उसकी मां को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पूछताछ में बच्चे ने कुबूल किया कि उसने खबरों में स्कूलों को मिल रही बम की धमकियों के बारे में सुना था। वह रोज-रोज स्कूल जाने से ऊब चुका था और कुछ दिन की छुट्टियां चाहता था, इसलिए उसने दहशत पैदा करने के लिए यह रास्ता चुना। पुलिस ने बच्चे के माता-पिता को कड़ी चेतावनी दी है और लोगों से अपील की है कि इस तरह के मजाक या प्रैंक से बचें, क्योंकि यह आपको गंभीर कानूनी मुसीबत में डाल सकता है।
