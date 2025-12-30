Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़Gujarat Sanand village Stone Pelting more than 40 detained
गुजरात के साणंद में हिंसा, दो गुटों के बीच पथराव; पुलिस ने 40 से ज्यादा लोगों को दबोचा

गुजरात के साणंद में हिंसा, दो गुटों के बीच पथराव; पुलिस ने 40 से ज्यादा लोगों को दबोचा

संक्षेप:

गुजरात के साणंद तालुका के कलाणा गांव में पत्थरबाजी की खबर सामने आई है। दरअसल पुरानी रंजिश को लेकर दो गुटों के बीच भारी तनाव पैदा हो गया, जिसने सोमवार रात और मंगलवार सुबह हिंसक रूप ले लिया।

Dec 30, 2025 04:41 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद
share Share
Follow Us on

गुजरात के साणंद तालुका के कलाणा गांव में पत्थरबाजी की खबर सामने आई है। दरअसल पुरानी रंजिश को लेकर दो गुटों के बीच भारी तनाव पैदा हो गया, जिसने सोमवार रात और मंगलवार सुबह हिंसक रूप ले लिया।विवाद की शुरुआत कथित तौर पर सोशल मीडिया पर डाली गई कुछ पोस्ट के कारण हुई, जिसके बाद दोनों पक्षों के युवाओं के बीच तीखी बहस और हाथापाई हुई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि गांव में पथराव की घटनाएं शुरू हो गईं, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, जिनमें जिला पुलिस अधीक्षक (SP) और DySP शामिल हैं, भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।

यह भी पढ़ें: गुजरात में साबरमती नदी पर बने 52 साल पुराने पुल में आई दरार, अब 250 करोड़ से बनेंगे दो नए ब्रिजगांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया है और पूरे गांव में सघन 'कॉम्बिंग ऑपरेशन' चलाया जा रहा है। हिंसा के डर से कई ग्रामीण अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं, जिससे गांव के कई हिस्सों में सन्नाटा पसरा हुआ है।

पुलिस ने इस मामले में अब तक 40 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है और दोनों पक्षों की ओर से क्रॉस-शिकायतें दर्ज की गई हैं। अधिकारियों ने साफ किया है कि हिंसा में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन एहतियात के तौर पर सुरक्षा बल अब भी वहां तैनात हैं।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Gujarat Gujarat News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।