गुजरात के साणंद में हिंसा, दो गुटों के बीच पथराव; पुलिस ने 40 से ज्यादा लोगों को दबोचा

गुजरात के साणंद तालुका के कलाणा गांव में पत्थरबाजी की खबर सामने आई है। दरअसल पुरानी रंजिश को लेकर दो गुटों के बीच भारी तनाव पैदा हो गया, जिसने सोमवार रात और मंगलवार सुबह हिंसक रूप ले लिया।
विवाद की शुरुआत कथित तौर पर सोशल मीडिया पर डाली गई कुछ पोस्ट के कारण हुई, जिसके बाद दोनों पक्षों के युवाओं के बीच तीखी बहस और हाथापाई हुई।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि गांव में पथराव की घटनाएं शुरू हो गईं, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, जिनमें जिला पुलिस अधीक्षक (SP) और DySP शामिल हैं, भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।
गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया है और पूरे गांव में सघन 'कॉम्बिंग ऑपरेशन' चलाया जा रहा है। हिंसा के डर से कई ग्रामीण अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं, जिससे गांव के कई हिस्सों में सन्नाटा पसरा हुआ है।
पुलिस ने इस मामले में अब तक 40 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है और दोनों पक्षों की ओर से क्रॉस-शिकायतें दर्ज की गई हैं। अधिकारियों ने साफ किया है कि हिंसा में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन एहतियात के तौर पर सुरक्षा बल अब भी वहां तैनात हैं।
