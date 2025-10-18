धार्मिक कार्यक्रम को लेकर गुजरात में कहां मचा बवाल? आगजनी और जमकर चले पत्थर
गुजरात के साबरकांठा से दो गुटों के बीच झड़प की खबर सामने आई है। प्रांतिज के मजरा गांव में शुक्रवार (17 अक्टूबर) को धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने को लेकर दो समूहों के बीच देर रात उग्र टकराव हुआ। इस दौरान गांव में जबरदस्त हिंसा हुई। एक छोटी सी बात पर शुरू हुआ यह विवाद देखते ही देखते पथराव और हमले में बदल गया। इस हिंसक झड़प में लगभग 20 ग्रामीणों को हल्की या गंभीर चोटें आई हैं,जिन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार,उग्र हुए भीड़ ने हिंसक होकर गांव में मौजूद संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया। हमलावरों ने एक ही समुदाय के लोगों को निशाना बनाया और उनके वाहनों और रिहायशी मकानों पर हमला किया। इस हमले में कुल 96 से ज्यादा वाहन जिनमें 26 कार,51 बाइक, 6 टेम्पो (2 बड़े और 4 मिनी) और 3 ट्रैक्टर शामिल हैं में आगजनी (आग लगाना) और बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की गई। इसके अलावा,करीब 10 मकानों को भी नुकसान पहुंचाया गया,जिससे करोड़ों का भारी नुकसान हुआ है।
इस हिंसक घटना की गंभीरता को देखते हुए ज़िला पुलिस प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गया। पुलिस का एक बड़ा काफिला तुरंत मजरा गांव पहुंचा और पूरी स्थिति पर काबू पाने के लिए कड़ी कार्रवाई शुरू की गई। फिहाल गांव में शांति बनाए रखने के लिए कड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने तोड़फोड़ और हिंसा करने वाले असामाजिक तत्वों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया है और CCTV फुटेज के आधार पर उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू कर दी है। गाँव में शांति स्थापित करने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च भी आयोजित किया था।
