धार्मिक कार्यक्रम को लेकर गुजरात में कहां मचा बवाल? आगजनी और जमकर चले पत्थर

संक्षेप: Sabarkantha Violence: मिली जानकारी के अनुसार,उग्र हुए भीड़ ने हिंसक होकर गांव में मौजूद संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया। हमलावरों ने एक ही समुदाय के लोगों को निशाना बनाया और उनके वाहनों और रिहायशी मकानों पर हमला किया।

गुजरात के साबरकांठा से दो गुटों के बीच झड़प की खबर सामने आई है। प्रांतिज के मजरा गांव में शुक्रवार (17 अक्टूबर) को धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने को लेकर दो समूहों के बीच देर रात उग्र टकराव हुआ। इस दौरान गांव में जबरदस्त हिंसा हुई। एक छोटी सी बात पर शुरू हुआ यह विवाद देखते ही देखते पथराव और हमले में बदल गया। इस हिंसक झड़प में लगभग 20 ग्रामीणों को हल्की या गंभीर चोटें आई हैं,जिन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार,उग्र हुए भीड़ ने हिंसक होकर गांव में मौजूद संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया। हमलावरों ने एक ही समुदाय के लोगों को निशाना बनाया और उनके वाहनों और रिहायशी मकानों पर हमला किया। इस हमले में कुल 96 से ज्यादा वाहन जिनमें 26 कार,51 बाइक, 6 टेम्पो (2 बड़े और 4 मिनी) और 3 ट्रैक्टर शामिल हैं में आगजनी (आग लगाना) और बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की गई। इसके अलावा,करीब 10 मकानों को भी नुकसान पहुंचाया गया,जिससे करोड़ों का भारी नुकसान हुआ है।