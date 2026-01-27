विदेश की जेल से फरार होकर आए शख्स को गुजरात पुलिस ने दबोचा, बताया क्यों हुआ था वहां गिरफ्तार

संक्षेप: बयान में बताया गया कि जेल से भागने के बाद धर्मेश भारत-नेपाल बॉर्डर पर सोनाली सीमा के रास्ते भारत में घुसा, जिसके बाद वह अहमदाबाद आया। क्राइम ब्रांच ने कहा कि आरोपी को आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए हिरासत में ले लिया गया है।

गुजरात के अहमदाबाद में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है जो कि पिछले साल नेपाल में हुए जेन-जी विरोध-प्रदर्शनों के दौरान वहां की जेल से फरार हो गया था और फिर भागकर यहां आ गया था। इस शख्स को वहां की पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस बारे में जानकारी देते हुए हुए पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान धर्मेश चुनारा के रूप में हुई है जो कि अहमदाबाद में ठक्करबापा नगर रोड का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि धर्मेश को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) क्राइम ब्रांच ने पकड़ा।

पुलिस ने बताया कि धर्मेश नेपाल की राजधानी काठमांडू की भद्रा जेल में बंद था और पिछले साल सितंबर में वहां युवाओं के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर हुए आंदोलन और विरोध-प्रदर्शन के कारण पैदा हुई अस्थिरता के बीच जेल से भाग गया था। इन विरोध प्रदर्शनों को जेन-Z विरोध प्रदर्शन कहा जाता है और ये मुख्य रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार के बैन पर गुस्से के कारण शुरू हुए थे। इस दौरान देश में अराजकता का माहौल बन गया था और ज्यादातर जेलों से कैदी भाग निकले थे।

पुलिस के मुताबिक चुनारा को जुलाई 2025 में उस वक्त गिरफ्तार किया गया था, जब वह बैंकॉक-नेपाल फ्लाइट नंबर TG-319 से बैंकॉक के रास्ते नेपाल पहुंचा था, और उसके पास से 13 किलोग्राम हाइब्रिड गांजा बरामद होने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। उससे बरामद गांजे की कीमत लगभग 13 करोड़ रुपए थी। जिसके बाद नेपाल के अधिकारियों द्वारा कानूनी कार्रवाई के बाद उसे काठमांडू की भद्रा जेल भेज दिया गया था।

पुलिस की मानें तो नेपाल में हुए जेन Z विरोध प्रदर्शनों के दौरान कुछ युवाओं ने भद्रा जेल में भी तोड़फोड़ की थी, इस दौरान वहां बंद सभी कैदी भाग गए थे। उनमें से कुछ भारतीय नागरिक थे। पुलिस के अनुसार, नेपाल सरकार ने इन भागे हुए कैदियों की एक सूची जारी की, जिसके आधार पर सशस्त्र सीमा बल (SSB), दिल्ली ने भागे हुए कैदियों का विवरण भारत के सभी राज्यों में, जिसमें गुजरात के गांधीनगर में CID क्राइम यूनिट भी शामिल है, को भेजा।

SOG क्राइम ब्रांच ने बताया कि, नेपाल से भागा धर्मेश चुनारा, जिसका पूरा नाम और पता उपलब्ध नहीं था, उसे ह्यूमन इंटेलिजेंस और तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करके ट्रैक किया गया। पूछताछ के दौरान, आरोपी ने बताया कि वह नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस मामले में भद्रा जेल में बंद था। जेन Z विरोध प्रदर्शनों के दौरान जब कैदी जेल में तोड़फोड़ करके भागे, तो चुनारा भी उनमें से एक था।