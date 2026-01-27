Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़Gujarat resident who escaped Nepal jail during Gen Z protests caught in Ahmedabad by SOG
विदेश की जेल से फरार होकर आए शख्स को गुजरात पुलिस ने दबोचा, बताया क्यों हुआ था वहां गिरफ्तार

विदेश की जेल से फरार होकर आए शख्स को गुजरात पुलिस ने दबोचा, बताया क्यों हुआ था वहां गिरफ्तार

संक्षेप:

बयान में बताया गया कि जेल से भागने के बाद धर्मेश भारत-नेपाल बॉर्डर पर सोनाली सीमा के रास्ते भारत में घुसा, जिसके बाद वह अहमदाबाद आया। क्राइम ब्रांच ने कहा कि आरोपी को आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए हिरासत में ले लिया गया है।

Jan 27, 2026 06:36 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, अहमदाबाद, गुजरात
share Share
Follow Us on

गुजरात के अहमदाबाद में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है जो कि पिछले साल नेपाल में हुए जेन-जी विरोध-प्रदर्शनों के दौरान वहां की जेल से फरार हो गया था और फिर भागकर यहां आ गया था। इस शख्स को वहां की पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस बारे में जानकारी देते हुए हुए पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान धर्मेश चुनारा के रूप में हुई है जो कि अहमदाबाद में ठक्करबापा नगर रोड का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि धर्मेश को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) क्राइम ब्रांच ने पकड़ा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पुलिस ने बताया कि धर्मेश नेपाल की राजधानी काठमांडू की भद्रा जेल में बंद था और पिछले साल सितंबर में वहां युवाओं के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर हुए आंदोलन और विरोध-प्रदर्शन के कारण पैदा हुई अस्थिरता के बीच जेल से भाग गया था। इन विरोध प्रदर्शनों को जेन-Z विरोध प्रदर्शन कहा जाता है और ये मुख्य रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार के बैन पर गुस्से के कारण शुरू हुए थे। इस दौरान देश में अराजकता का माहौल बन गया था और ज्यादातर जेलों से कैदी भाग निकले थे।

पुलिस के मुताबिक चुनारा को जुलाई 2025 में उस वक्त गिरफ्तार किया गया था, जब वह बैंकॉक-नेपाल फ्लाइट नंबर TG-319 से बैंकॉक के रास्ते नेपाल पहुंचा था, और उसके पास से 13 किलोग्राम हाइब्रिड गांजा बरामद होने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। उससे बरामद गांजे की कीमत लगभग 13 करोड़ रुपए थी। जिसके बाद नेपाल के अधिकारियों द्वारा कानूनी कार्रवाई के बाद उसे काठमांडू की भद्रा जेल भेज दिया गया था।

पुलिस की मानें तो नेपाल में हुए जेन Z विरोध प्रदर्शनों के दौरान कुछ युवाओं ने भद्रा जेल में भी तोड़फोड़ की थी, इस दौरान वहां बंद सभी कैदी भाग गए थे। उनमें से कुछ भारतीय नागरिक थे। पुलिस के अनुसार, नेपाल सरकार ने इन भागे हुए कैदियों की एक सूची जारी की, जिसके आधार पर सशस्त्र सीमा बल (SSB), दिल्ली ने भागे हुए कैदियों का विवरण भारत के सभी राज्यों में, जिसमें गुजरात के गांधीनगर में CID क्राइम यूनिट भी शामिल है, को भेजा।

SOG क्राइम ब्रांच ने बताया कि, नेपाल से भागा धर्मेश चुनारा, जिसका पूरा नाम और पता उपलब्ध नहीं था, उसे ह्यूमन इंटेलिजेंस और तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करके ट्रैक किया गया। पूछताछ के दौरान, आरोपी ने बताया कि वह नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस मामले में भद्रा जेल में बंद था। जेन Z विरोध प्रदर्शनों के दौरान जब कैदी जेल में तोड़फोड़ करके भागे, तो चुनारा भी उनमें से एक था।

ये भी पढ़ें:आतंकी साजिश वाले फैजान शेख को गुजरात ATS ने दबोचा, गोला-बारूद भी जुटा चुका था
ये भी पढ़ें:हिंदू पलायन रोकने की कवायद,राजस्थान में गुजरात मॉडल पर डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट
ये भी पढ़ें:कॉलेज प्रिंसिपल ने पाकिस्तान को बताया बड़ा भाई, बोले- वह हमसे 12 घंटे पहले बना

बयान में बताया गया कि जेल से भागने के बाद धर्मेश भारत-नेपाल बॉर्डर पर सोनाली सीमा के रास्ते भारत में घुसा, जिसके बाद वह अहमदाबाद आया। क्राइम ब्रांच ने कहा कि आरोपी को आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए हिरासत में ले लिया गया है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Gujarat News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।